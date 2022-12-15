Касается войны. Журналист объяснил отказ Путина от выступления в Федеральном собрании

15 декабря, 16:32
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Владимир Путин в Москве, июнь 2022 года (Фото:Кремлин via REUTERS)

Владимир Путин в Москве, июнь 2022 года (Фото:Кремлин via REUTERS)

Директор информационного агентства Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ объяснил отказ российского диктатора Владимира Путина от выступления в Федеральном собрании.

«Что касается Федерального собрания – здесь значительно все проще. Поскольку ежедневно меняются цели войны в России: ежедневно, иногда два раза в неделю, сегодня снова изменились. Это федеральное послание по большому счету — это документ, это нужно будет зафиксировать — цели войны, и подписаться условно под этим. А никто там не хочет, Путин не хочет этого делать. Потому что сегодня у него одна цель, завтра другая, в зависимости от того, каких результатов можно достичь на фронте», — сказал Мартыненко Радио НВ.

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По его словам, никто не знает, что придет Путину в голову через неделю или две, поэтому логично «не подписывать официальные документы, не делать официальных выступлений».

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«Тем более может так случиться, что придется менять риторику через некоторое время. Ну и взяли и отменили. То, что не соответствует конституции – кого это интересует», — добавил журналист.

14 декабря стало известно, что Путин в этом году отменил послание к Федеральному собранию.

Накануне, 13 декабря, Песков объявил, что Путин впервые за десять лет отменил крупную пресс-конференцию.

Также Путин решил не праздновать Новый год в Кремле и не участвовать в матче созданной им любительской хоккейной лиги в Кремле.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия Федеральное собрание Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины

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