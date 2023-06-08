«Прямую линию» Путина перенесли с лета на начало декабря из-за ситуации на фронте — СМИ 8 июня, 14:45 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

«Прямая линия» российского диктатора Владимира Путина, скорее всего, пройдет в ноябре-декабре, а не летом, это связано с ситуацией на фронте, пишет Коммерсант со ссылкой на источник в Кремле.

По его словам, изначально предполагалось, что она пройдет раньше, возможно, даже этим летом. Однако пару недель назад стало понятно, что в это время ее уже «ждать не стоит».

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«Сейчас предварительно планируется провести ее в ноябре-декабре», — сказал он.

По его словам, выбор такого временного промежутка связан с ситуацией на фронте.

Спикер диктатора Дмитрий Песков заявил, что «точных сроков проведения прямой линии нет».

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 730 российских оккупантов. Всего потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 212 тысяч военных.