Путин назвал "цепью случайных обстоятельств" крушение российского Ил-20

Президент РФ Владимир Путин назвал "цепью трагических случайных обстоятельств" крушение российского самолета Ил-20 в результате действий ПВО Сирии.

Об этом он заявил 18 сентября на пресс-конференции по итогам российско-венгерских переговоров.

"Это скорее похоже на цепь трагических случайных обстоятельств, потому что израильский самолет не сбивал наш самолет. Но, безусловно, мы должны серьезно в этом разобраться", - заявил российский президент.

Что касается ответных действий, то, по словам Путина, они будут направлены на дополнительное обеспечение безопасности российских военнослужащих в Сирии.

Путин также не стал проводить параллель между крушением Ил-20 с событиями 2015 года, когда Турция сбила российский бомбардировщик Су-24, так как Анкара действовала "умышленно".

Напомним, что 18 сентября Министерство обороны РФ сообщило об исчезновении военного самолета-разведчика Ил-20 во время запусков ракет с французского корабля, когда тот возвращался на базу Хмеймим в Сирии.

После этого в российском оборонном ведомстве заявили, что российский самолет был сбит С-200 ПВО Сирии. В результате погибли 15 российских военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность за инцидент на Израиль, поскольку, согласно заявлению россиян, "российским самолетом прикрывались истребители F-16 Израиля".

Армия обороны Израиля заявила, что "полностью возлагает ответственность" за сбитый самолет на армию президента Сирии Башара Асада.

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