Путин поддакнул Трампу, заявив, что тот остановил бы его от вторжения в Украину
Путин сделал циничное заявление относительно войны против Украины (Фото: REUTERS/Maxim Shemetov)
Российский диктатор Владимир Путин поддакнул президенту США Дональду Трампу, что если бы тот был у власти, это бы остановило РФ от вторжения в Украину.
«Если Трамп был у власти, конфликта в Украине можно было бы избежать», — цитирует Путина пропагандистское агентство РИА Новости.
Диктатор во вступительной речи на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай заявил, что Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, «стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации». Однако страна-агрессор, по словам Путина, оба раза получила отказ, «причем с порога».
«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематической картины мира», — утверждает диктатор.
Как пишет Агентство.Новости, Путин начал свое выступление с цитат группы Любэ, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, и Владимира Высоцкого.
«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко. Как у нас один очень известный шансонье пел „там за туманами“, или там за океанами», — грезил диктатор.
Путин также цинично назвал полномасштабное российское вторжение в Украину «украинской трагедией», из-за которой ему якобы «больно», снова уверял, что санкции против РФ не работают, и угрожал европейским странам ответом на их «милитаризацию».
Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Путин якобы не начал полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом. 14 августа он также сказал, что Путин «захватил бы всю Украину», если бы он не был президентом США.
2 сентября глава Белого дома сказал, что «очень разочарован» российским диктатором и пообещал решение, «чтобы люди жили».