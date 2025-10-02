Российский диктатор Владимир Путин поддакнул президенту США Дональду Трампу, что если бы тот был у власти, это бы остановило РФ от вторжения в Украину.

«Если Трамп был у власти, конфликта в Украине можно было бы избежать», — цитирует Путина пропагандистское агентство РИА Новости.

Диктатор во вступительной речи на пленарной сессии дискуссионного клуба Валдай заявил, что Россия дважды заявляла о своей готовности вступить в НАТО, «стремясь ликвидировать основания для блоковой конфронтации». Однако страна-агрессор, по словам Путина, оба раза получила отказ, «причем с порога».

«Наши западные коллеги оказались не готовы освободиться от плена геополитических и исторических стереотипов, от упрощенной, схематической картины мира», — утверждает диктатор.

Как пишет Агентство.Новости, Путин начал свое выступление с цитат группы Любэ, которая поддерживает вторжение РФ в Украину, и Владимира Высоцкого.

«Никто уже не готов играть по правилам, заданным кем-то одним и где-то далеко. Как у нас один очень известный шансонье пел „там за туманами“, или там за океанами», — грезил диктатор.

Путин также цинично назвал полномасштабное российское вторжение в Украину «украинской трагедией», из-за которой ему якобы «больно», снова уверял, что санкции против РФ не работают, и угрожал европейским странам ответом на их «милитаризацию».

Дональд Трамп неоднократно заявлял, что Путин якобы не начал полномасштабное вторжение в Украину, если бы он был президентом. 14 августа он также сказал, что Путин «захватил бы всю Украину», если бы он не был президентом США.

2 сентября глава Белого дома сказал, что «очень разочарован» российским диктатором и пообещал решение, «чтобы люди жили».