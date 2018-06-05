05 июня 2018, вторник

Путин назвал причину, по которой пока не встретился с Трампом

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Путин обвинил США в том, что он не встретился с Трампом

Путин обвинил США в том, что он не встретился с Трампом

Президент России Владимир Путин возложил ответственность за до сих пор непроведенную встречу с президентом США Дональдом Трампом на американскую сторону.

Такое заявление он сделал в интервью австрийскому телеканалу ORF во время своего визита в Австрию. 

"На мой взгляд, это результат жестокой внутренней борьбы в США", - сказал он.

По словам Путина, он и его американский коллега выступают за предотвращение "гонки вооружений".

"Надеюсь, что эта работа действительно начнется - даже между нами, президентами, лично", - резюмировал российский президент.

Ранее американское издание The Wall Street Journal сообщило, что администрация президента США начала подготовку к проведению встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. Если встреча состоится, то она будет третьей с момента президентства Трампа.

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