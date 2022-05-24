«Довольных почти нет». Путин настроил против себя элиты РФ, в Кремле выбирают преемника — СМИ 24 мая, 09:05 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Kremlin via REUTERS)

Российские элиты все больше недовольны кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Причем этой позиции придерживаются и те, кто выступает за продолжение войны против Украины, и те, кто хочет мира, пишет Медуза.

Война России против Украины — главные события 24 мая

По данным издания, за три месяца войны общий настрой российских элит успел полностью поменяться несколько раз.

Видео дня

В начале марта большинство кремлевских и правительственных чиновников просто не знали, что делать, — и с ужасом думали о том, как введенные санкции скажутся на их карьере и жизни.

Чуть позже начался «патриотический подъем» — в апреле многие во власти публично призывали к войне до «победного конца».

Сейчас — спустя три месяца с начала вторжения — в оценках происходящего снова преобладает пессимизм.

«Жить как раньше не получится, о развитии нельзя говорить. Но как-то жить можно — серый импорт, торговля с Китаем и Индией», — перечисляет близкий к правительству источник Медузы.

Вместе с тем в Кремле по-прежнему не видят реалистичного сценария, при котором власти могли бы закончить боевые действия в Украине и сохранить свой рейтинг.

Источник издания рассказал, что довольных Путиным почти нет. Бизнес и многие члены правительства недовольны тем, что диктатор начал войну, не подумав о масштабах санкций. «Ястребов» не устраивают темпы «спецоперации». Они думают, что можно действовать решительнее.

Близкие к АП источники уточняют, что позиция «ястребов» (в первую очередь силовиков) проста: «По их пониманию, раз уж ввязались — давать слабину нельзя. Надо действовать жестче». Под этим «жестче» подразумевается широкая мобилизация резервистов и война «до победы» — в идеале до взятия Киева. Однако, по информации собеседников Медузы, на мобилизацию в Кремле не готовы.

При этом источники отмечают, что «партия мира» — в лице крупнейших бизнесменов и большинства «гражданских» чиновников — также недовольна действиями Путина, так как не видит с его стороны реальных шагов по достижению мира с Украиной. Зато замечает многочисленные трудности в экономике.

«Проблемы [в России из-за войны] уже видны, а в середине лета они просто посыплются с разных сторон: транспорт, медицина, даже сельское хозяйство. Никто о таком масштабе просто не думал», — объясняет близкий к правительству собеседник Медузы.

Он добавляет, что до начала войны в Кремле никто не просчитывал вариант полного отказа европейских стран от импорта российских газа и нефти. Такое эмбарго все же обсуждается, но, как утверждают собеседники издания, президент и «воинственная» часть его окружения до сих пор не верят, что эти угрозы со стороны Запада будут реализованы.

Два источника, близких к АП, рассказывают, что Путин просто не хочет думать об экономических трудностях, которые очевидны для большинства чиновников, и тем более не хочет связывать их с войной.

Близкие к АП и правительству источники издания отмечают, что на таком фоне во власти все чаще обсуждается тема «будущего после Путина».

«Это не о том, что Путина прямо сейчас хотят свергнуть и готовится заговор. Но есть понимание, или пожелание, что в достаточно обозримой перспективе управлять государством он не будет», — поясняет один из источников.

«Президент наворотил, но потом все можно будет исправить — как-то договориться [с Западом и Украиной]», — добавляет еще один собеседник.

По его словам, в Кремле негласно обсуждаются даже фигуры преемников президента. Среди них:

мэр Москвы Сергей Собянин,

заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев

первый заместитель главы АП Сергей Кириенко.

Сейчас Кириенко, как и, например, глава Росгвардии Виктор Золотов, входят в «ближний круг» Путина: «Сейчас в нем те, кто участвует в операции — руководит войсками, занимается Донбассом. Президент на войне. Эти люди могут зайти за „красную линию“, то есть звонком разбудить президента».

Вместе с тем собеседники Медузы подчеркивают, что даже при обсуждении Кириенко и других гипотетических преемников все во власти понимают: Путин может покинуть пост президента только при серьезном ухудшении состояния здоровья. В итоге недовольство высокопоставленных чиновников ни в чем — кроме разговоров друг с другом — не проявляется.

По выражению близкого к федеральному правительству собеседника, «люди плюются, но все равно работают, ставят страну на военные рельсы».

Например, в Кремле не отказались от идеи провести референдумы по «присоединению к России» «ДНР» и «ЛНР», а также занятой российскими войсками Херсонской области. Когда именно они могут пройти, зависит от ситуации на фронте. Пока самая реалистичная дата — 11 сентября, в единый день голосования.

В те же сроки может пройти референдум о присоединении Южной Осетии, говорят источники.



Те же источники не исключают, что может пройти плебисцит о «слиянии» с Россией в Беларуси: «Но это если удастся продавить Лукашенко, который от такого сценария всячески уходит».



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.