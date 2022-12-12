«ФСБ подвело». Кого Путин обвинит в поражении в Украине — глава правительства Ичкерии

12 декабря, 16:02
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Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в интервью Радио НВ рассказал, кого российский диктатор Владимир Путин обвинит в поражении России в Украине.

«Должны быть назначены виновные. И, естественно, этими виновными сегодня уже определены Министерство обороны и так называемая силовая структура ФСБ. Хотя всегда считалось, что ФСБ — это самые преданные Путину. Но в данном случае произошел очень серьезный раскол», — сказал Закаев Радио НВ.

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По его словам, «Путин считает, что ФСБ его подвело, обмануло».

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей считает, что сотрудники ФСБ создали для него картину того, что все основные политические и военные деятели Украины уже подкуплены, что никакого сопротивления со стороны украинской армии и украинского руководства не будет, а территория Украины будет оккупирована за очень короткое время.

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«Путин рассчитывал еще и на военную составляющую. Он выделял действительно огромные средства на вооружение, на подготовку военных и Министерство обороны. Но, как выяснилось, ни этого не оказалось, ни армии не оказалось, которая боеспособна противостоять украинской армии», — добавил Закаев.

Он констатировал, что в конечном итоге боеспособность украинской армии даже без поддержки Запада оказалась на несколько голов выше, чем у «второй армии мира», поэтому российскому диктатору «нужно найти виновных».

«Виновными будут назначены и Министерство обороны, и ФСБ. И вот в этом случае, когда начнется открытое противостояние с существующим режимом этих силовых структур, тогда Путин и рассчитывает на Пригожина, Золотова и Кадырова, как военную составляющую, которую он может противопоставить для защиты существующего режима военным и структурам ФСБ», — считает глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

В ноябре российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ сказал, что заставить россиян осознать поражение в войне против Украины может появление украинской армии на территории коренной России.

Редактор: Анастасия Одинцова

Теги:   Владимир Путин Украина-Россия ФСБ Минобороны РФ Война в Украине Российско-украинская война Радио НВ Война России против Украины поражение России Ичкерия

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