«ФСБ подвело». Кого Путин обвинит в поражении в Украине — глава правительства Ичкерии 12 декабря, 16:02 Глава Генштаба РФ Валерий Герасимов и министр обороны РФ Сергей Шойгу (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в интервью Радио НВ рассказал, кого российский диктатор Владимир Путин обвинит в поражении России в Украине.

«Должны быть назначены виновные. И, естественно, этими виновными сегодня уже определены Министерство обороны и так называемая силовая структура ФСБ. Хотя всегда считалось, что ФСБ — это самые преданные Путину. Но в данном случае произошел очень серьезный раскол», — сказал Закаев Радио НВ.

Видео дня

По его словам, «Путин считает, что ФСБ его подвело, обмануло».

Глава правительства Чеченской республики Ичкерия за границей считает, что сотрудники ФСБ создали для него картину того, что все основные политические и военные деятели Украины уже подкуплены, что никакого сопротивления со стороны украинской армии и украинского руководства не будет, а территория Украины будет оккупирована за очень короткое время.

«Путин рассчитывал еще и на военную составляющую. Он выделял действительно огромные средства на вооружение, на подготовку военных и Министерство обороны. Но, как выяснилось, ни этого не оказалось, ни армии не оказалось, которая боеспособна противостоять украинской армии», — добавил Закаев.

Он констатировал, что в конечном итоге боеспособность украинской армии даже без поддержки Запада оказалась на несколько голов выше, чем у «второй армии мира», поэтому российскому диктатору «нужно найти виновных».

«Виновными будут назначены и Министерство обороны, и ФСБ. И вот в этом случае, когда начнется открытое противостояние с существующим режимом этих силовых структур, тогда Путин и рассчитывает на Пригожина, Золотова и Кадырова, как военную составляющую, которую он может противопоставить для защиты существующего режима военным и структурам ФСБ», — считает глава правительства Чеченской республики Ичкерия.

В ноябре российский политолог Иван Преображенский в интервью НВ сказал, что заставить россиян осознать поражение в войне против Украины может появление украинской армии на территории коренной России.