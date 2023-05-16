У Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств — Буданов 16 мая, 19:59 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Pavel Byrkin/Kremlin via REUTERS)

По данным украинской разведки, у российского диктатора Владимира Путина проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Сергею Иванову, фрагмент которого опубликован в Instagram журналиста.

«У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Поэтому я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж долго», — отметил глава украинской разведки.

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Буданов ранее говорил, что Путин болен раком, а также имеет еще несколько тяжелых болезней.

В СМИ также не раз появлялись сообщения, что российский диктатор принимает стероиды для лечения онкологического заболевания.