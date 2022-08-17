«Перекрасить Кремль в „жовто-блакитний“». Путин боится популярности Гиркина, «ЛНР» бунтуют против «ДНР» — Яковина 17 августа, 14:49 Эксклюзив НВ Красная площадь, Москва, июль 2022 года (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Международный обозреватель Иван Яковина в эфире Радио НВ рассказал о раздоре внутри России и на временно оккупированных ею территориях из-за хода боевых действий в Украине.

Интересное событие на этой неделе случилось, которое привлекло мое внимание: «ЛНР» вдруг внезапно поднялась на бунт против «ДНР».

Сотни «ЛНРовцев» записывают сейчас видеообращения о том, что их главарь (уж не помню, как его зовут) объявил День победы, что они изгнали украинских «захватчиков» со своих «исконно ЛНРовских» земель. И теперь вроде бы они могут отдыхать, но «нас гонят на войну уже за ДНР». Говорят, что не хотят: «ДНР — это совсем другая страна, у них другой язык, у них другая культура, у них другой цвет кожи, они выглядят иначе (сарказм обозревателя — ред.). Поэтому мы за этот ДНР воевать не будем, не друзья они нам и не братья».

Видео дня

Конечно, российская армия недовольна таким поворотом событий, потому что для россиян странным образом «ЛНРовцы» и «ДНРовцы» вообще на одно лицо, они их не могут отличить — и те, и другие для них дикари. Поэтому армия РФ собирается всех «ЛНРовцев» скопом сажать «на подвал» или в какой-нибудь концлагерь, поскольку такие разговорчики в строю российской армии не приветствуются.

Там будет что-то интересное. Может быть, силой оружия, тех же «вагнеровцев» подавлять бунт «ЛНРовцев», не желающих воевать за своих братьев «ДНРовцев».

Думаю, таких историй будет все больше и больше, потому что действительно люди не хотят воевать и проливать кровь непонятно за что. Еще ладно, когда им сказали «за себя», но за «того парня» уже не хотят.

Была интересная видеозапись с Павлом Губаревым — был такой один из начальников «ДНР». Он отказывается тоже воевать. Говорит, что российские войска как-то неправильно используют его и его отряд наемником, пускают их на самые тяжелые участки фронта в надежде, что как можно больше погибнет «губаревцев», уже после чего зайдут туда российские войска и объявят себя победителями украинских «захватчиков». Он говорит [россиянам]: «Вы хотите разгребать жар нашими руками, а воевать не хотите, поэтому и мы отказываемся». У Губарева сейчас очень серьезный конфликт уже не с «ДНР» и «ЛНР», а с российской армией. Судя по разговорам, дело происходит где-то к югу от Изюма.

Глядя на все это, выступил на этой неделе террорист Игорь (Стрелков) Гиркин. Он объявил «провал российской военной стратегии», и сделал три предложения.

Первое — расстрелять все политбюро. Понятно, кто имеется в виду — Путин, Шойгу и российский Совет безопасности в полном составе. Второе — перекрасить Кремль в «жовто-блакитний» цвет. Третье — начать реализовывать проверенную стратегию отступления до Москвы и Сталинграда.

Совсем уж смешно, что сам Гиркин, выступая с такими замечательными предложениями, попался на границе Крыма и Херсонской области. Его поймали, сбрили усы, пофоткали и, я так понял, что отправили назад в РФ.

Почему с ним так поступили? Потому что Владимир Путин очень боится, что Гиркин действительно пользуется популярностью у многих военнослужащих, которые не верят Шойгу, не верят в то, что HIMARSы не оказывают никакого влияния. Зато они верят Гиркину, который говорит, что это все действия украинских военных. У российских военных доверия к Гиркину больше, чем даже к Путину. Поэтому диктатор боится, что террорист попадет на фронт и, тем более, добьется там каких-то успехов, потому что любая война — большая чаша с легитимностью. И если Гиркин нырнет в эту чашу, то вынырнет он, вполне вероятно, заменой Путину.

Путин сам в эту чашу нырять не собирается, потому на войну точно не поедет — он боится за себя. Но он хочет, чтобы в эту чашу не ныряли другие люди. Поэтому думаю, что Гиркина на войну никогда ни под каким соусом не пустят.

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