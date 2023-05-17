«Начальник наложил в штаны». В России есть ощущение гражданской войнушки — интервью NV с Аббасом Галлямовым 17 мая, 10:37 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Политтехнолог и публицист Аббас Галлямов был спичрайтером на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина.

Он говорит, что много лет работал в российской системе, а поэтому сейчас утверждает, что она начинает шататься.

Политтехнолог считает, что начальник (имея в виду Путина) наложил в штаны, а элиты, государственный аппарат это очень остро чувствуют и переходят в режим спасайся, кто может.

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По его мнению, в России уже есть ощущение какой-то гражданской войнушки.

Глубокий анализ происходящего в РФ Галлямов сделал во время интервью Radio NV.