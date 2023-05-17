«Начальник наложил в штаны». В России есть ощущение гражданской войнушки — интервью NV с Аббасом Галлямовым

17 мая, 10:37
NV Премиум
Поделиться:
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Автор: Алексей Тарасов

Политтехнолог и публицист Аббас Галлямов был спичрайтером на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина.

Он говорит, что много лет работал в российской системе, а поэтому сейчас утверждает, что она начинает шататься.

Политтехнолог считает, что начальник (имея в виду Путина) наложил в штаны, а элиты, государственный аппарат это очень остро чувствуют и переходят в режим спасайся, кто может.

Видео дня

По его мнению, в России уже есть ощущение какой-то гражданской войнушки.

Глубокий анализ происходящего в РФ Галлямов сделал во время интервью Radio NV.

Теги:   Россия Владимир Путин Украина-Россия Интервью NV Александр Лукашенко Сергей Шойгу Российская пропаганда Режим Путина Евгений Пригожин Радио NV Война России против Украины Лукашенко здоровье

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X