«Начальник наложил в штаны». В России есть ощущение гражданской войнушки — интервью NV с Аббасом Галлямовым
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)
Политтехнолог и публицист Аббас Галлямов был спичрайтером на тот момент премьер-министра РФ Владимира Путина.
Он говорит, что много лет работал в российской системе, а поэтому сейчас утверждает, что она начинает шататься.
Политтехнолог считает, что начальник (имея в виду Путина) наложил в штаны, а элиты, государственный аппарат это очень остро чувствуют и переходят в режим спасайся, кто может.
По его мнению, в России уже есть ощущение какой-то гражданской войнушки.
Глубокий анализ происходящего в РФ Галлямов сделал во время интервью Radio NV.