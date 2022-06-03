Все еще мечтает о флаге РФ в Киеве? Путин надеется переждать санкции и верит, что Запад отступит первым — WP о настроениях в Кремле 3 июня, 15:25 Цей матеріал також доступний українською Путин требует победы любой ценой, даже вопреки экономическим потерям РФ, рассказали WP источники в российских элитах (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин настроен на затяжную войну с Украиной, рассчитывает на свою победу в ней в долгосрочной перспективе и намерен дополнительно пытаться подорвать единство Запада экономическими рычагами.

Война России против Украины — главные события 3 июня

Об этом пишет американская газета The Washington Post, обобщая комментарии своих источников в экономических кругах российских элит и публичные заявления некоторых чиновников РФ.



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«Кремль ухватился за недавние признаки колебаний в некоторых правительствах европейских стран, считая это признаком того, что Запад может „потерять фокус“ в стремлении противостоять российскому вторжению в Украину — особенно в связи с ростом мировых цен на энергоносители после введения санкций против Москвы», — пишет издание.



Путин «полагает, что Запад истощится», сказал WP один из российских миллиардеров с обширными связями, поговоривший с изданием на условиях анонимности. По его словам, изначально Путин действительно не ожидал сильной и единой реакции Запада, «но теперь он пытается изменить ситуацию и верит, что в долгосрочной перспективе он победит», — сказал миллиардер. Западные лидеры уязвимы перед важными фазами избирательных циклов, а Путин «убежден, что общественное мнение может измениться в одночасье», передал ход мыслей диктатора собеседник издания.



Еще один российский чиновник, близкий к дипломатическим кругам в Москве, рассказал WP, что Кремль убежден: объявленное ЕС эмбарго на экспорт российской нефти, включая ограничения на ее морскую транспортировку, «не окажет большого влияния в краткосрочной перспективе». «Настроения в Кремле царят такие, что, мол, мы не можем проиграть — и неважно, какова будет цена», — сообщил источник издания.

Издание также приводит официальную позицию спикера Путина Дмитрия Пескова, который заявил, страны Запада якобы «ощутят на себе влияние этих санкций больше, чем мы».

Такая позиция говорит о том, что Кремль рассчитывает на свою способность продержаться дольше Запада в попытке выдержать натиск экономических санкций. У Путина нет иного выбора, кроме как продолжать войну в надежде, что зерновая блокада Украины «приведет к нестабильности на Ближнем Востоке и спровоцирует новый поток беженцев», полагает Сергей Гуриев, бывший главный экономист Европейского банка реконструкции и развития.

WP напоминает, что сейчас российская армия перешла к тактике медленных завоеваний на Донбассе вместо попыток быстрых и решающих битв — и Путин верит, что время на его стороне, рассказал изданию неназванный российский миллиардер. «Он очень терпеливый мужик. Он может позволить себе подождать от шести до девяти месяцев, — цитирует WP этого миллиардера. — Он способен контролировать российское общество гораздо жестче, чем Запад может контролировать свое общество».

По словам экономистов и одного российского чиновника, Кремль расценил длившиеся в ЕС несколько недель дипломатические споры об условиях нефтяного эмбарго как признак нерешительности Запада. А недавний телефонный звонок Путину со стороны президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца, одной из тем которого была проблема разблокирования украинских портов, «еще больше укрепил эту точку зрения», пишет WP. Когда западные лидеры звонят Путину и пытаются достичь договоренностей, «для него это означает, что у него есть рычаги воздействия», отметил один их бывших чиновников США.

Потенциальные потери России из-за запрета ЕС на морской экспорт российской нефти могут оказаться минимальными, предположил Сергей Алексашенко, бывший зампредседателя Центрального банка России, который сейчас живет в США. По его словам, если Россия сможет перенаправить весь объем морских поставок в Индию и Китай, потери РФ в результате запрета могут составить всего $10 млрд.

Экономические советники Путина «назовут ему оценочные потери от эмбарго, и он тихо посмеется», говорит Алексашенко. «Он не намерен менять свой курс», — убежден экономист.

Именно поэтому эмбарго ЕС следует рассматривать «лишь как первый шаг» в попытках ударить по валютным доходам Кремля, убежден Эдвард Фишман, адъюнкт-профессор Колумбийского университета и бывший сотрудник Госдепартамента США.

Несколько нынешних и бывших высокопоставленных западных чиновников обсудили идею США и ЕС объединиться в картель и установить верхний предел цен на российскую нефть — возможно, на уровне 30 или 40 долларов за баррель. Этот шаг может быть более эффективным, чем эмбарго Евросоюза, и способен снизить мировые цены, считают Гуриев и Фишман. По их словам, впоследствии США смогут вводить вторичные санкции в отношении тех, кто покупает российскую нефть по цене, превышающей предельную.

И хотя Путин заявил, что «экономический блицкриг» против РФ потерпел неудачу, глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина ранее предупредила, что России еще предстоит ощутить полное влияние западных санкций. «Запрет на импорт высокотехнологичной продукции только начинает давать о себе знать, а нехватка некоторых товаров лишь начинает проявляться. Ожидается, что инфляция превысит 20%, и Россию ждет самая глубокая рецессия за последние 30 лет. Попытка Путина защитить население от инфляции, уровень которой оценивается в 18%, путем повышения пенсий и минимальных зарплат на 10%, вовсе недостаточна», — резюмирует WP.

По мере нарастания рисков для всех сторон «это будет война на истощение с экономической, политической и моральной точек зрения», заявил WP один из российских чиновников. По его словам, в РФ «все ждут осени», когда влияние санкций будет самым сильным.

Пока же, на фоне заявлений Владимира Зеленского о необходимости ежемесячной поддержки Украины размере $7 млрд, Путин, похоже, делает ставку на то, что Запад уступит первым, сказал бывший правительственный чиновник США. «Цель Путина, состоящая в стремлении покорить Украину и, в конечном итоге, установить российский флаг в Киеве не изменилась», — заявил этот источник.

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