«Путину нужно дать премию Дарвина». Россия безусловно развалится, но не завтра — дипломат
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)
Российскому диктатору Владимиру Путину необходимо вручить премию Дарвина, ведь он начал войну в Украине, которая приведет к развалу России, уверен дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий Александр Хара.
«На нашем веку мы увидим развал государства [Россия]. Безусловно, мы не должны надеяться, что это произойдет сейчас или завтра и война прекратится. Нет. Но это точно произойдет, потому что все внутренние ресурсы, которые были, — уничтожены. И в шутку, и серьезно: Путину нужно дать премию Дарвина. Эту премию получают те, кто совершил самое бессмысленное самоубийство и не дал потомство. Представьте, сколько [россиян], у которых не было детей, могли бы как-то работать, восстанавливать Россию, гниют в украинской земле», — отметил Хара в эфире Радио НВ.
Этот демографический фактор, по мнению дипломата, сыграет злую шутку с Путиным, поскольку война была не нужна и россиянам, а не только украинцам или европейцам.
«Что бы они там не говорили, Россия идет по пути известного военного корабля. Хотелось бы, чтобы это произошло скорее; хотелось бы, чтобы наши усилия ускорили этот путь. Но это точно будет. Это не просто идеализм и оптимизм», — заверил Хара.
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