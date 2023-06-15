Ищет шансы выжить. Что на самом деле заявил Путин на встрече с «военкорами» и действительно ли он верит, что выиграет войну — западные аналитики 15 июня, 12:35 Сюжет Путин на встрече с военкорами, 13 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Показательная двухчасовая встреча Владимира Путина с российскими "военкорами", которую он провел на камеры 13 июня, имела по меньшей мере несколько скрытых целей, считают западные аналитики.

В наиболее детальных ремарках о войне за последние месяцы диктатор традиционно преувеличивал потери ВСУ и преуменьшал российские, отрицал намерения объявить новую волну мобилизации в РФ и угрожал создать «санитарную зону», чтобы предотвратить трансграничные рейды в Россию.

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Однако что на самом деле означали заявления Путина и его демонстративное решение публично рассуждать о ходе своей «специальной военной операции» — геноцидной войны против Украины? NV собрал оценки нескольких западных СМИ и аналитиков.

Телеканал CNN обратил внимание, что на встрече с «военкорами» Владимир Путин едва ли не впервые признал, что после почти 16 месяцев войны России не хватает многих видов вооружения. «Во время специальной военной операции [СВО, так Россия до сих пор называет войну] стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи […]. Да, и летательные аппараты, эти беспилотники и так далее. Они у нас есть — нам, к сожалению, их не хватает количественно», — заявил диктатор. В то же время он озвучил парадоксальный и алогичный тезис о том, что «если бы не было СВО, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самая лучшая в мире».

Эти тезисы Путина CNN попросил прокомментировать бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Стивена Холла, который возглавлял «российские» операции ЦРУ в течение 30 лет и ушел в отставку в 2015 году. Напомнив об огромных потерях оккупантов в Украине, Холл откровенно высмеял заявления диктатора о том, что СВО якобы помогла России усилить армию. «Это не имеет никакого смысла, это просто болтовня», — отверг он аргументы Путина.



В то же время Холл подчеркнул, что на самом деле наиболее интересным является вопрос о том, почему Владимир Путин вообще решил подробно комментировать проблемы своей «спецоперации» и армии РФ во время расширенного общения с «военкорами». «Я думаю, здесь мы должны обратиться к истории России. В ней было так много лидеров, которые не удержались у власти после провальной войны или войны, которая зашла в тупик», — напомнил бывший специалист ЦРУ. Поэтому, предположил он, на самом деле Путин сейчас может думать и говорить именно об этом: «Ладно, мне не удастся выиграть войну и лучшее, на что я могу надеяться — это некая „ничья“, какой-то формат замороженного конфликта. Но если это произойдет, как я выживу политически?» — передал вероятный ход мыслей и намерений диктатора Стивен Холл. — Поэтому мне интересно, не пытается ли он подготовить российское население к такому развитию событий, а для себя — подготовить хотя бы какую-то «мягкую посадку».



Холл также напомнил: развязанная Путиным война не только продемонстрировала, что его собственная армия фактически не способна эффективно вести боевые действия, но и «объединила главного врага [России], НАТО и Запад, в единении, которого мы не видели в течение десятилетий». «Если вы Владимир Путин, то поставили свою страну в очень плохое положение, — резюмирует Холл. — Так что он должен думать: как мне выбраться из этого, если я не смогу выиграть, — а похоже, что не смогу».



Обозреватель американской New York Times, Нил МакФаркар бывший руководитель московского бюро этого издания, тоже обратил внимание на «необычно пространное интервью» Путина т.н. «военкорам». МакФаркар замечает, что в своих публичных выступлениях в течение последних недель диктатор «коснулся практически всех аспектов конфликта», а в общении с 18 пропагандистами выбрал «формат, которым до сих пор редко пользовался». Им было разрешено расспрашивать диктатора о войне более двух часов «в стиле, напоминающем его ежегодную Прямую линию, когда Путин часами отвечает на вопросы со всей страны», отмечает журналист.



Похоже, диктатор пытался продемонстрировать, что он остается «главнокомандующим, который полностью контролирует факты на местах», предположил в комментарии NYT Николай Петров, политический аналитик, который в исследованиях России сотрудничал со многими западными аналитическими центрами, в частности британским Chatham Housе и Европейским советом по международным отношениям.

Петров также предположил, что попытки Путина подчеркнуть якобы «обреченность» украинского контрнаступления могут быть с его стороны «прелюдией дляпоиска [пути к] переговорам».



Учитывая, что общественность [в РФ] доверяет «военкорам» и блогерам гораздо больше, чем Министерству обороны, подобный выбор собеседников вместе с вбрасыванием таких деталей, как количество уничтоженных российских танков, было призвано создать подобие «объективного анализа» событий на фронте, отмечает Петров.

«Для него нет никаких причин быть настолько публичным и давать такие подробные объяснения, если только он не пытался обратиться к западной или украинской аудитории, — объясняет Николай Петров, — Сама идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, что он является главнокомандующим, который знает все обо всем».

Аналитик также предположил, что Владимир Путин в последнее время использует Евгения Пригожина как фон, благодаря которому сам диктатор может казаться «более умеренной фигурой» (поскольку владелец ЧВК Вагнера неоднократно призывал к эскалации нападений на Украину и полному переводу российской экономики на военное положение". «Это в его [Путина] стиле — перед любыми переговорами позволить своему парню сказать что-то ужасное, чтобы выглядеть лучше», — напомнил Петров.

Агентство AP подвергает сомнению заявление Путина о «санитарной зоне», которое он также озвучил на встрече с «военкорами». Комментируя трансграничные рейды российских добровольцев, диктатор заявил, что РФ может рассмотреть вопрос о создании «на территории Украины какой-либо санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». АР называет этот тезис «угрозой с сомнительной вероятностью», поскольку Кремль не имеет полного контроля даже над теми территориями Украины, которые пытается аннексировать.

«Непонятно, способна ли Россия — которая не смогла захватить Киев и его окрестности в начале войны, а впоследствии была вынуждена отказаться от других захваченных ею территорий, даже в аннексированных регионах — позволить себе рисковать расширением завоеваний в Украине, одновременно пытаясь дать отпор развитию контрнаступления [ВСУ] на нескольких участках линии фронта протяженностью более 1000 километров», — напоминает АР в ответ на заявления диктатора.

Агентство также анонимно пообщалось с американским чиновником, владеющим данными американской разведки: тот отметил, что комментарии Путина [относительно фактов и событий на фронте] были «неточными», а также предостерег от того, чтобы хоть сколько-нибудь доверять публичным оценкам России.