Ищет шансы выжить. Что на самом деле заявил Путин на встрече с «военкорами» и действительно ли он верит, что выиграет войну — западные аналитики

15 июня, 12:35
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Путин на встрече с военкорами, 13 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Путин на встрече с военкорами, 13 июня 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Показательная двухчасовая встреча Владимира Путина с российскими "военкорами", которую он провел на камеры 13 июня, имела по меньшей мере несколько скрытых целей, считают западные аналитики.

В наиболее детальных ремарках о войне за последние месяцы диктатор традиционно преувеличивал потери ВСУ и преуменьшал российские, отрицал намерения объявить новую волну мобилизации в РФ и угрожал создать «санитарную зону», чтобы предотвратить трансграничные рейды в Россию.

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Однако что на самом деле означали заявления Путина и его демонстративное решение публично рассуждать о ходе своей «специальной военной операции» — геноцидной войны против Украины? NV собрал оценки нескольких западных СМИ и аналитиков.

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Телеканал CNN обратил внимание, что на встрече с «военкорами» Владимир Путин едва ли не впервые признал, что после почти 16 месяцев войны России не хватает многих видов вооружения. «Во время специальной военной операции [СВО, так Россия до сих пор называет войну] стало понятно, что многих вещей не хватает. Это высокоточные боеприпасы, средства связи […]. Да, и летательные аппараты, эти беспилотники и так далее. Они у нас есть — нам, к сожалению, их не хватает количественно», — заявил диктатор. В то же время он озвучил парадоксальный и алогичный тезис о том, что «если бы не было СВО, мы бы никогда, наверное, не поняли, как нужно донастроить нашу оборонную промышленность для того, чтобы армия наша была самая лучшая в мире».

Эти тезисы Путина CNN попросил прокомментировать бывшего высокопоставленного сотрудника ЦРУ Стивена Холла, который возглавлял «российские» операции ЦРУ в течение 30 лет и ушел в отставку в 2015 году. Напомнив об огромных потерях оккупантов в Украине, Холл откровенно высмеял заявления диктатора о том, что СВО якобы помогла России усилить армию. «Это не имеет никакого смысла, это просто болтовня», — отверг он аргументы Путина.

В то же время Холл подчеркнул, что на самом деле наиболее интересным является вопрос о том, почему Владимир Путин вообще решил подробно комментировать проблемы своей «спецоперации» и армии РФ во время расширенного общения с «военкорами». «Я думаю, здесь мы должны обратиться к истории России. В ней было так много лидеров, которые не удержались у власти после провальной войны или войны, которая зашла в тупик», — напомнил бывший специалист ЦРУ. Поэтому, предположил он, на самом деле Путин сейчас может думать и говорить именно об этом: «Ладно, мне не удастся выиграть войну и лучшее, на что я могу надеяться — это некая „ничья“, какой-то формат замороженного конфликта. Но если это произойдет, как я выживу политически?» — передал вероятный ход мыслей и намерений диктатора Стивен Холл. — Поэтому мне интересно, не пытается ли он подготовить российское население к такому развитию событий, а для себя — подготовить хотя бы какую-то «мягкую посадку».

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Холл также напомнил: развязанная Путиным война не только продемонстрировала, что его собственная армия фактически не способна эффективно вести боевые действия, но и «объединила главного врага [России], НАТО и Запад, в единении, которого мы не видели в течение десятилетий». «Если вы Владимир Путин, то поставили свою страну в очень плохое положение, — резюмирует Холл. — Так что он должен думать: как мне выбраться из этого, если я не смогу выиграть, — а похоже, что не смогу».

Обозреватель американской New York Times, Нил МакФаркар бывший руководитель московского бюро этого издания, тоже обратил внимание на «необычно пространное интервью» Путина т.н. «военкорам». МакФаркар замечает, что в своих публичных выступлениях в течение последних недель диктатор «коснулся практически всех аспектов конфликта», а в общении с 18 пропагандистами выбрал «формат, которым до сих пор редко пользовался». Им было разрешено расспрашивать диктатора о войне более двух часов «в стиле, напоминающем его ежегодную Прямую линию, когда Путин часами отвечает на вопросы со всей страны», отмечает журналист.

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Похоже, диктатор пытался продемонстрировать, что он остается «главнокомандующим, который полностью контролирует факты на местах», предположил в комментарии NYT Николай Петров, политический аналитик, который в исследованиях России сотрудничал со многими западными аналитическими центрами, в частности британским Chatham Housе и Европейским советом по международным отношениям.

Петров также предположил, что попытки Путина подчеркнуть якобы «обреченность» украинского контрнаступления могут быть с его стороны «прелюдией дляпоиска [пути к] переговорам».

Учитывая, что общественность [в РФ] доверяет «военкорам» и блогерам гораздо больше, чем Министерству обороны, подобный выбор собеседников вместе с вбрасыванием таких деталей, как количество уничтоженных российских танков, было призвано создать подобие «объективного анализа» событий на фронте, отмечает Петров.

«Для него нет никаких причин быть настолько публичным и давать такие подробные объяснения, если только он не пытался обратиться к западной или украинской аудитории, — объясняет Николай Петров, — Сама идея заключается в том, чтобы продемонстрировать, что он является главнокомандующим, который знает все обо всем».

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Аналитик также предположил, что Владимир Путин в последнее время использует Евгения Пригожина как фон, благодаря которому сам диктатор может казаться «более умеренной фигурой» (поскольку владелец ЧВК Вагнера неоднократно призывал к эскалации нападений на Украину и полному переводу российской экономики на военное положение". «Это в его [Путина] стиле — перед любыми переговорами позволить своему парню сказать что-то ужасное, чтобы выглядеть лучше», — напомнил Петров.

Агентство AP подвергает сомнению заявление Путина о «санитарной зоне», которое он также озвучил на встрече с «военкорами». Комментируя трансграничные рейды российских добровольцев, диктатор заявил, что РФ может рассмотреть вопрос о создании «на территории Украины какой-либо санитарной зоны на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». АР называет этот тезис «угрозой с сомнительной вероятностью», поскольку Кремль не имеет полного контроля даже над теми территориями Украины, которые пытается аннексировать.

«Непонятно, способна ли Россия — которая не смогла захватить Киев и его окрестности в начале войны, а впоследствии была вынуждена отказаться от других захваченных ею территорий, даже в аннексированных регионах — позволить себе рисковать расширением завоеваний в Украине, одновременно пытаясь дать отпор развитию контрнаступления [ВСУ] на нескольких участках линии фронта протяженностью более 1000 километров», — напоминает АР в ответ на заявления диктатора.

Агентство также анонимно пообщалось с американским чиновником, владеющим данными американской разведки: тот отметил, что комментарии Путина [относительно фактов и событий на фронте] были «неточными», а также предостерег от того, чтобы хоть сколько-нибудь доверять публичным оценкам России.

Редактор: Инна Семенова

Теги:   Россия Владимир Путин Военная пропаганда Российская пропаганда Сюжет NV Война России против Украины

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