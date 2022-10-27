«Всем сидеть на попе ровно». Путин на Валдае выдал порцию отборного бреда об Украине и Западе, который «пытается управлять человечеством»
Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)
Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять «Запад» и распространять фейки об Украине.
Что говорил Путин в дискуссионном клубе Валдай:
- заявил, что «на Западе» «любую альтернативную точку зрения объявляют подрывной, пропагандой и угрозой демократии». Утверждал, что «Россия, в отличие от Запада, в чужой двор не лезет» и «пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО»;
- рассказывал о «кровавой игре Запада», который «отрицает суверенитет стран и народов» и «пытается управлять человечеством»;
- пропагандировал «традиционные ценности» и заявлял, что «западные элиты» якобы хотят «внедрить» в других странах «десятки гендеров и гей-парады»;
- жалел о распаде СССР, который якобы «разрушил мировое равновесие»;
- объявил, что «Россию никогда не получится уничтожить и „смахнуть“ с геополитической карты», а у агрессора «очень много друзей в мире»;
- жаловался, что США «взяли вот, [иранского генерала Касема] Сулеймани убили — официальное лицо другого государства»: «Че эт такое вообще?». Также — что Запад «цап-царап — и прикарманил золотовалютные резервы России»;
- утверждал, что «все время думает» об «издержках» и потерях России в развязанной ею полномасштабной войне: «…Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения, и то, что происходит, в конечном счете идет на пользу России»;
- заявил, что ощущения, что «противника недооценили», нет;
- оправдывал незаконные попытки аннексии Донецкой и Луганской областей Украины тем, что с Донбассом «надо было что-то делать», «они одни не выживут»;
- повторил фейк о том, что Украина — «искусственное государство», якобы «созданное Россией», которая «могла быть единственным настоящим гарантом [ее] суверенитета», а также ложь российской пропаганды о том, что украинцы и россияне — «один народ»;
- отвечая на вопрос о том, является ли развязанная РФ война против Украины «гражданской», сказал: «Отчасти — да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению».
- назвал «главной целью» полномасштабного вторжения в Украину «помочь Донбассу». Лгал о том, что, если бы Россия не начала полномасштабную войну, ситуация для агрессора «была бы тем хуже», фантазировал об «укрепрайонах» и «накапливании систем вооружения» в Украине;
- утверждал, что стране-агрессору России нет «ни политического, ни военного» смысла наносить ядерный удар по Украине;
- заявил, что сам поручил министру обороны Сергею Шойгу распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы «создает» Украина;
- «Всем сидеть — перед дамами прошу извинения — на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем — по-другому просто не могу объяснить эти действия», — комментарий о Революции Достоинства, которую российская пропаганда называет «переворотом».
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после высказываний Путина заявил: «Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид — обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет бурю. Буря наступает».