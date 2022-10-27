«Всем сидеть на попе ровно». Путин на Валдае выдал порцию отборного бреда об Украине и Западе, который «пытается управлять человечеством» 27 октября, 20:28 Акция в поддержку Украины в Тель-Авиве, Израиль, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Corinna Kern)

Российский диктатор Владимир Путин в четверг, 27 октября, выступил с очередной псевдоисторической и маниакальной речью, в которой продолжил ложно обвинять «Запад» и распространять фейки об Украине.

Что говорил Путин в дискуссионном клубе Валдай:



заявил, что « на Западе» «любую альтернативную точку зрения объявляют подрывной, пропагандой и угрозой демократии». Утверждал, что « Россия, в отличие от Запада, в чужой двор не лезет» и «пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО»;

на Западе» «любую альтернативную точку зрения объявляют подрывной, пропагандой и угрозой демократии». Утверждал, что Россия, в отличие от Запада, в чужой двор не лезет» и «пыталась выстроить отношения с Западом и НАТО»; рассказывал о «кровавой игре Запада», который « отрицает суверенитет стран и народов» и «пытается управлять человечеством»;

отрицает суверенитет стран и народов» и «пытается управлять человечеством»; пропагандировал « традиционные ценности» и заявлял, что «з ападные элиты» якобы хотят « внедрить» в других странах « десятки гендеров и гей-парады»;

традиционные ценности» и заявлял, что ападные элиты» якобы хотят внедрить» в других странах десятки гендеров и гей-парады»; жалел о распаде СССР, который якобы « разрушил мировое равновесие»;

разрушил мировое равновесие»; объявил, что « Россию никогда не получится уничтожить и „смахнуть“ с геополитической карты», а у агрессора « очень много друзей в мире»;

Россию никогда не получится уничтожить и „смахнуть“ с геополитической карты», а у агрессора очень много друзей в мире»; жаловался, что США « взяли вот, [иранского генерала Касема] Сулеймани убили — официальное лицо другого государства»: «Че эт такое вообще?». Также — что Запад « цап-царап — и прикарманил золотовалютные резервы России»;

взяли вот, [иранского генерала Касема] Сулеймани убили — официальное лицо другого государства»: «Че эт такое вообще?». Также — что прикарманил золотовалютные резервы России»; утверждал, что « все время думает» об «издержках» и потерях России в развязанной ею полномасштабной войне: «…Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения, и то, что происходит, в конечном счете идет на пользу России»;

все время думает» об «издержках» и потерях России в развязанной ею полномасштабной войне: «…Есть экономические потери. Но есть огромные приобретения, и то, что происходит, в конечном счете идет на пользу России»; заявил, что ощущения, что « противника недооценили», нет;

противника недооценили», нет; оправдывал незаконные попытки аннексии Донецкой и Луганской областей Украины тем, что с Донбассом « надо было что-то делать», «они одни не выживут»;

надо было что-то делать», «они одни не выживут»; повторил фейк о том, что Украина — «искусственное государство», якобы « созданное Россией», которая « могла быть единственным настоящим гарантом [ее] суверенитета», а также ложь российской пропаганды о том, что украинцы и россияне — «один народ»;

созданное Россией», которая могла быть единственным настоящим гарантом [ее] суверенитета», а также ложь российской пропаганды о том, что украинцы и россияне — «один народ»; отвечая на вопрос о том, является ли развязанная РФ война против Украины « гражданской», сказал: «Отчасти — да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению».

гражданской», сказал: «Отчасти — да. Мы оказались в разных государствах, к сожалению». назвал « главной целью» полномасштабного вторжения в Украину « помочь Донбассу». Лгал о том, что, если бы Россия не начала полномасштабную войну, ситуация для агрессора « была бы тем хуже», фантазировал об «укрепрайонах» и «накапливании систем вооружения» в Украине;

главной целью» полномасштабного вторжения в Украину помочь Донбассу». Лгал о том, что, если бы Россия не начала полномасштабную войну, ситуация для агрессора была бы тем хуже», фантазировал об «укрепрайонах» и «накапливании систем вооружения» в Украине; утверждал, что стране-агрессору России нет « ни политического, ни военного» смысла наносить ядерный удар по Украине;

ни политического, ни военного» смысла наносить ядерный удар по Украине; заявил, что сам поручил министру обороны Сергею Шойгу распространять фейк о «грязной бомбе», которую якобы « создает» Украина;

создает» Украина; «Всем сидеть — перед дамами прошу извинения — на попе ровно и не крякать, будет так, как мы скажем — по-другому просто не могу объяснить эти действия», — комментарий о Революции Достоинства, которую российская пропаганда называет « переворотом».



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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк после высказываний Путина заявил: «Человек, который вторгся в чужую страну, аннексировал территории и устраивает геноцид — обвиняет кого-то… в нарушении международного права и суверенитета других стран? Одна правда: кто посеял ветер — пожнет бурю. Буря наступает».