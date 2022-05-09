Путин на параде в Москве не назвал войну в Украине «специальной военной операцией» 9 мая, 11:43 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе парада в Москве ни разу не назвал войну в Украине «специальной военной операцией».

Об этом сообщает Агентство.

Значительная часть речи Путина на параде была посвящена войне в Украине, однако он ни разу не использовал оборот «специальная военная операция», которым российские власти официально называют полномасштабное вторжение.

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Вместо этого оборота Путин использовал другие выражения: «Россия дала упреждающий отпор агрессии», «сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою». А завершил речь президент словами: «За Россию! За Победу!».

В своих прошлых публичных выступлениях Владимир Путин всегда говорил о «военной операции».



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