Путин на параде в Москве не назвал войну в Украине «специальной военной операцией»

9 мая, 11:43
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Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Владимир Путин (Фото:Pool via REUTERS)

Кремлевский диктатор Владимир Путин в ходе парада в Москве ни разу не назвал войну в Украине «специальной военной операцией».

Об этом сообщает Агентство.

Значительная часть речи Путина на параде была посвящена войне в Украине, однако он ни разу не использовал оборот «специальная военная операция», которым российские власти официально называют полномасштабное вторжение.

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Вместо этого оборота Путин использовал другие выражения: «Россия дала упреждающий отпор агрессии», «сегодня наши бойцы разных национальностей вместе в бою». А завершил речь президент словами: «За Россию! За Победу!».

В своих прошлых публичных выступлениях Владимир Путин всегда говорил о «военной операции».

https://www.youtube.com/embed/r9_EyrPeiPY
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Россия Владимир Путин Парад 9 мая Война России против Украины

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