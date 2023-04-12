Возможен ли заговор в Кремле. Герасимов столько не выпьет, чтобы убить Путина — интервью NV с политологом 12 апреля, 19:56 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин, 11 апреля 2023 года (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Игорь Эйдман, российский социолог, в интервью Radio NV рассказал, как российский диктатор Владимир Путин сформировал себе окружение из неудачников, которых может публично унижать, при этом именно среди него стоит ждать заговора.

— Хочу начать с такой немного комической темы. Увидели новость в издании Daily Telegraph. Это не то, чтобы прям авторитетное издание. Британский генерал-лейтенант Ричард Дан опубликовал статью о том, что Путина могут убить по примеру Юлия Цезаря. Он более того. назвал предполагаемых исполнителей.

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И там среди этих исполнителей в роли «российского Брута» он внезапно видит начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. <...> Как вам кажется, какая толика правды может быть в этой комедии?