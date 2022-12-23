Если Путин умирает. Что будет с войной и кто сменит диктатора — военный аналитик 23 декабря, 14:48 Информация о состоянии здоровья Владимира Путина тщательно скрывается (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Pool via REUTERS)

Военный аналитик и писатель Стив Стразерс рассказывает, что будет означать смерть российского диктатора Владимира Путина для развития войны и кто его может сменить, в своей колонке для НВ.

Стразерс напомнил, что не так давно The New York Times сообщила, что Владимир Путин упал с лестницы и при этом непроизвольно испражнился. По словам свидетей, после этого инцидента у диктатора сильно дрожали ноги. Также военный аналитик отмечает, что некоторые источники, близкие к Путину, говорят, что он «тяжело болен», что у него якобы последняя стадия рака и болезнь Паркинсона, что объясняет тремор ног и непроизвольную дефекацию.

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«Однако если это был единичный случай и большую часть времени он может самостоятельно передвигаться с минимальной помощью или вообще без нее, то скорая смерть не является неизбежной», — добавляет он.

Стразерс констатирует, что реальное состояние здоровья Путина определить трудно, так как Кремль держит его на расстоянии от других людей «ради его здоровья» и чтобы избежать получения четкой информации о состоянии диктатора.

По словам военного аналитика, если Путин все-таки умрет, его потенциальными преемниками являются два человека: Сергей Иванов, бывший министр обороны, и экс-премьер России Дмитрий Медведев, который долгое время считался близким доверенным лицом Путина.

«Есть мнение, что Медведев скорее пассивно примет эту должность, чем активно ее захватит. Никакой реальной власти у него никогда не было, поскольку несколько лет назад его понизили в должности с поста премьер-министра до заместителя главы Совета безопасности России», — пишет Стрезерс.

Он напомнил, что Медведев склонен подчиняться Путину и избегает более независимой политики, но сделал немало «ястребиных» заявлений о войне в Украине и даже пригрозил, что Россия применит ядерное оружие, если страны НАТО не остановятся и не прекратят свои усилия по оказанию помощи Украине или не отступят из районов, близких к границам России.

«Трудно сказать, было ли его бряцание оружием просто публичной поддержкой Путина или это была его искренняя независимая позиция. Если эти слова были искренними, то он мог бы продолжить войну, если бы верил, что Кремль и российское общественное мнение поддержат его», — предполагает военный аналитик.

По словам Стрезерса, Сергей Иванов «дружит с Путиным» не так близко. Иванов был одним из коллег Путина в КГБ и служил вместе с ним в структуре ФСБ после распада Советского Союза в 1990 году, а в 2001 году занимал пост министра обороны России. В это время он «приложил усилия, чтобы сделать российские вооруженные силы более профессиональными, и, следуя примеру Путина, попытался сделать их менее публичными», пишет военный аналитик.

«Его политическая ориентация более умеренная и либеральная. Однако, как и Медведев, он так же, по-ястребиному относится к войне», — добавляет он.

По мнению Стрезерса, неясно, изменит ли Иванов свое отношение, если Путин перестанет быть президентом.

«Хотя он пользуется политической поддержкой населения, он находится на периферии политики и в настоящее время не входит в ближайшее окружение Путина, поэтому его способность занять высший пост в России сомнительна», — считает военный аналитик.

Он также добавляет, что в среде аналитиков существует мнение что, что после ухода Путина из власти в России возникнет вакуум власти.

«Они правы, учитывая явную пассивность Медведева и кажущееся отсутствие интереса Иванова к тому, чтобы стать президентом. Следовательно, пустоту, которую Путин оставит после себя, попытается заполнить множество неизвестных лиц, если ни Медведев, ни Иванов не возьмутся за дело», — предполагает Стрезерс.

Военный аналитик обращает внимание на то, что в России не так много общественной оппозиции войне против Украины или какой-либо широкой ее поддержки. По его словам, это означает, что представители российских элит могут и не делиться на про- или антивоенные фракции, чтобы заручиться поддержкой населения для своих целей.

«Соответственно, они могут не прибегать к насилию для обеспечения власти», — добавляет Стрезерс.

В то же время, он допускает, что власть могут попытаться захватить «некоторые российские генералы-путинисты», которые могут продолжить войну «хотя бы по той причине, чтобы попытаться удержать стратегически важную военно-морскую базу в Севастополе на Крымском полуострове».

«Это была бы беспрецедентная акция, поскольку российские вооруженные силы, даже в бывшем Советском Союзе, всегда находились под жестким гражданским контролем», — отметил военный аналитик.

Стрезерс также предполагает возможность того, что российская общественность может начать более активно поддерживать войну, чтобы помочь этническим русским в Крыму, на Донбассе и в Луганской области Украины создать независимые пророссийские республики.

«Одной из целей Путина при вторжении в Украину было использование ее в качестве трамплина для осуществления своей мечты о возрождении бывшего Советского Союза. Таким образом, главный вопрос заключается не в том, кто заменит Владимира Путина, а в том, пойдет ли его преемник по тому же пути, или просто положит конец войне. Будущее Украины во многом зависит от того, что произойдет дальше», — подытоживает он.

12 декабря стало известно, что в эфире шоу Мой следующий гость не нуждается в представлении Дейва Леттермана на Netflix президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае смерти российского диктатора Владимира Путина война РФ против Украины завершится.

По словам украинского лидера, со смертью Путина его «вертикаль» рухнет, поскольку органы власти в стране перестанут работать.

