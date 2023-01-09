«У Запада есть три папки ликвидации Путина». Каким может быть мирный развал России и выживет ли диктатор — интервью с Николаем Давыдюком 9 января, 19:33 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin via REUTERS)

У Запада всегда была целая колода политиков, которые сдавали диктатора Владимира Путина, а сейчас на столе есть еще и по меньшей мере три папки его ликвидации, считает политолог Николай Давыдюк.

Сейчас Россия угрожает Западу уже не применением ядерного оружия, а тем, что развалится, продолжил он. Однако, по мнению политолога, и этот план Кремля не сработает, история ведь говорит, что Россия умеет распадаться мирно.

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Как это может быть и что тогда будет с Путиным, Давыдюк рассказал в интервью Radio NV.

— Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что якобы замглавы Администрации президента России Дмитрий Козак уже проводит встречи с европейцами и склоняет к подписанию каких-то мирных соглашений а-ля Минск-3. Если на поле боя для России все будет и дальше складываться не лучшим образом, какие политические сценарии они для себя изберут и к чему будут склонять Украину?

— Россия сейчас выбрала сценарий склонять не Украину к мирным переговорам, а Запад (Францию, Германию, возможно, даже Штаты, туда бегают). Склонять к тому, что «а давайте навяжем Украине какой-нибудь сценарий».

Сейчас предложения делают. Параллельно идет два-три трека. С Украиной они тоже общаются, но в большинстве своем сейчас пытаются навязать Западу, чтобы он затем продавливал Украину. Но это от слабости.

Чем Россия интересна? Сначала она говорит: «Мы захватим Украину очень быстро, переварим, вы не почувствуете». Запад, давайте скажем честно, сказал: «Окей, делайте». Ничего не вышло.

Западу уже стыдно, что Украина сражается, а они не помогают. Они начинают спешно нам помогать. Далее Россия говорит: «Будете помогать Украине или Украина будет сильной — мы будем стрелять ядерным оружием». Запад говорит «нет-нет-нет», а украинцы говорят «окей, стреляйте». Русские сами стрелять не хотят, потому что Путин не для того воровал 300–500 миллиардов для себя и Кабаевой, чтобы потом взять и закончить жизнь так тупо и примитивно.

А потом начинается следующее: русские говорят «окей, тогда мы развалимся». И сейчас самая большая угроза — это развал России: «Если вы дадите Украине еще оружие, она пойдет в наступление, заберет все территории, мы стреляем ядерным оружием, а если вас это не пугает, тогда мы разваливаемся. И тогда пять тысяч ядерных боеголовок разлетаются по разным террористическим организациям». И это сейчас основная опасность.

Украине в принципе все равно, развалится Россия, не развалится. Россия умеет мирно разваливаться. Ничего, где-то какие-то страны станут независимыми, Советский Союз дал 15 стран, эти могут дать 20–30.

Поэтому Козак уехал не от хорошей жизни убеждать европейцев. Это значит, что на поле боя реальных побед нет. Второе: они понимают, если мы берем Мелитополь, то взятие Крыма — это три-четыре месяца до полугода. Эти наши праздничные поздравления, что 2023 год может быть победным, они действительно видят и моделируют, что 2023 год для нас может быть победным.

Россия утратила динамику. Россия — уже полностью отступающая армия по всей территории Украины. Самая большая угроза — мы сейчас очень легко можем стрелять по территории России. Понятно, что мы это не подтверждаем, и это прекрасно.

Но у России нет гарантий, что Украина не пойдет на Россию. И вот это для Путина самый большой страх. Население уже поняло, что Путин нарушил внутренний общественный договор, привел войну на их территорию. Второе — он их втянул в эту войну, хотя обещал только по телевизору. Поэтому россияне тоже недовольны.