Путин в скором времени может мобилизовать еще сотни тысяч россиян — NYT

21 февраля, 03:26
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Путин (Фото:Getty Images)

Путин (Фото:Getty Images)

По данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян в армию. Он будет «мотивировать» это тем, что «защищает Россию от поглощения НАТО и восстанавливает исторические земли».

Об этом пишет The New York Times.

По мнению издания, это утверждение бессмысленно для европейцев, но стало объединяющим лозунгом в Москве.

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«Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельство того, что вскоре он (Путин — ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных», — говорится в сообщении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Владимир Путин Мобилизация Война в Украине Война России против Украины мобилизация в России

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