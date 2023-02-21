Путин в скором времени может мобилизовать еще сотни тысяч россиян — NYT 21 февраля, 03:26 Путин (Фото:Getty Images)

По данным американской разведки, президент РФ Владимир Путин планирует мобилизовать еще сотни тысяч россиян в армию. Он будет «мотивировать» это тем, что «защищает Россию от поглощения НАТО и восстанавливает исторические земли».

Об этом пишет The New York Times.



По мнению издания, это утверждение бессмысленно для европейцев, но стало объединяющим лозунгом в Москве.

«Представители американской разведки говорят, что они получают свидетельство того, что вскоре он (Путин — ред.) может мобилизовать еще больше россиян в армию, добавив сотни тысяч к 300 тысячам уже призванных», — говорится в сообщении.

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