Постоянные перестановки, увольнения. Как привычка Путина менять генералов лишь ухудшила командование армией РФ — анализ и инфографика ISW 1 мая, 10:31 В руководстве Минобороны РФ и российской армии за 14 месяцев вторжения произошли значительные изменения (на фото Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу) (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Kremlin via REUTERS)

Постоянные перестановки, увольнения и понижение в должностях российских генералов ухудшают способность командования армии РФ управлять операциями в Украине, считают аналитики Института изучения войны.

В своем новом специальном отчете Институт изучения войны (ISW) подробно анализирует все изменения в российском военном командовании после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

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«Решение Владимира Путина вторгнуться в Украину без четкой доктринальной командной структуры и его нежелание назначить общего командующего театром военных действий [на старте вторжения] оказали длительное влияние на структуру российского командования в Украине, — подчеркивают аналитики ISW. — Регулярные перестановки в командовании, осуществляемые Путиным, привели к растущей фракционизации армии РФ и дезорганизации командных структур, что ухудшает способность российской армии вести целостную [военную] кампанию в Украине».

Вот еще несколько выводов ISW относительно того, к чему привели постоянные кадровые перестановки в командовании армии РФ в течение 14 месяцев вторжения.

Война против Украины все больше становится экзистенциальной не для России, как утверждает Кремль, а для состава российской армии и ее командования. Российским командирам, похоже, приходится маневрировать между поддержкой текущих оперативных целей Путина в войне и сохранением своих подразделений. Похоже, последний приоритет время от времени вытесняет потребность достигать завоеваний в Украине и, вероятно, свидетельствует о том, что некоторые командиры рассматривают сохранение собственных сил как средство удержания влияния, констатируют аналитики ISW. «Общая деградация российской армии после 14 месяцев боев в Украине существенно изменила саму природу армии РФ в том виде, как она существовала до вторжения», — подчеркивают эксперты. Теперь командиры, вероятно, рассматривают проблему самосохранения и сохранения своих сил «как вопрос выживания, который определит, кто будет руководить российскими военными в обозримом будущем». Кроме того, российские военачальники, вероятно, ожидают, что предстоящие операции РФ в Украине и дальше будут крайне изнурительными, и, возможно, стремятся к тому, чтобы подотчетные им силы меньше участвовали в этих операциях.

Кремль и Минобороны России используют изменения в командовании армии РФ для достижения информационного эффекта, чтобы компенсировать все меньшие результаты оккупантов в Украине. В ISW напоминают, что Путин и российское Министерство обороны нередко либо скрывали, либо подчеркнуто объявляли изменения в командовании, стремясь защититься от критики, назначить «козлов отпущения» за военные неудачи, успокоить определенные голоса в информационном пространстве РФ или же объединить усилия, чтобы «продать» российской общественности маргинальные территориальные завоевания как якобы значимые оперативные победы. Аналитики также напоминают, что российские военачальники давно являются объектами гнева и критики ультранационалистических деятелей в РФ. Поэтому Кремль и Минобороны до сих пор «тщательно выбирали моменты, отвечающие конкретным реалиям боевых действий, чтобы оправдать смены командования в этой атмосфере острой критики».

Для управления армией в условиях войны не подходит привычка Путина постоянно менять чиновников в попытке гарантировать, что ни одна фигура сосредоточит в своих руках излишнее политическое влияние, а также сохранить поддержку среди конкурирующих фракций. Именно так Путин поступает и с военачальниками — как он годами практиковал до вторжения, избегая прямого увольнения чиновников, а вместо этого временно снижая их в должностях, чтобы сохранить у чиновников стремление вернуть себе расположение Кремля. «Регулярный и ротационный характер замены чиновников может сработать в авторитарной системе, которая заинтересована лишь в удержании институциональных властей Кремля, но такой стиль правления вредит созданию эффективной и стабильной военной командной структуры», — констатируют специалисты ISW. Такие изменения в командовании мешают попыткам военачальников формализовать свой контроль, а возвращение ранее пониженных в должности командиров (которые уже потерпели серьезные неудачи), вероятно, усугубит проблемы с репутацией Минобороны, а также ухудшит его оперативную эффективность, считают в ISW.

Результаты возможного украинского контрнаступления, скорее всего, определят, какой фракции внутри армии РФ Путин отдаст предпочтение, и, вероятно, повлекут за собой дальнейшие изменения руководства ВС РФ. Если ВСУ сосредоточат наступательные усилия на одном, а не нескольких направлениях, российский командующий на этом участке фронта «продемонстрирует либо громкий успех в разгроме контрнаступления, либо значимую неудачу», напоминают аналитики ISW. Они объясняют, что этот успех или неудача будут отличаться от результатов других российских командующих, силы которых столкнутся с меньшей интенсивностью контрнаступательных операций Украины. Поэтому благосклонность Путина, вероятно, снова переместится в пользу «очевидно более успешной фракции».

При этом, независимо от результатов контрнаступления, Путин вряд ли назначит нового командующего театром военных действий — вероятно, им останется Валерий Герасимов. Путин столкнулся со сложной ситуацией в этом плане, поскольку отстранение от этой роли Герасимова, одновременно являющегося начальником Генерального штаба и вторым человеком после Сергея Шойгу в военной системе командования, может нанести слишком большой вред репутации Кремля и Минобороны. Путин также, вероятно, предпочитает оставить чрезвычайно лояльного Герасимова как командующего оккупационными войсками в Украине, поскольку он может «не беспокоиться, что Герасимов будет пытаться подорвать его авторитет», считают в ISW.

ISW также публикует слайды, демонстрирующие кадровые изменения в командовании армии РФ, в частности летом 2022 года, затем во время украинских контрнаступлений осенью 2022 года и, наконец, зимой 2023 года. На них зафиксированы отстранение и переназначение таких командующих, как Александр Дворников, Геннадий Жидко, Александр Лапин, Сергей Суровикин, Олег Макаревич, Михаил Теплинский и другие.

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Другие выводы аналитиков ISW по итогам 30 апреля:

Генштаб Украины сообщил, что 30 апреля российские войска не предпринимали наступательных действий на линии Купянск-Сватово-Кременная. Представитель Нацгвардии Украины Рулан Музычук заявил, что российские войска используют больше артиллерии, но проводят меньше штурмов в Купянске и Лиманском направлении, чем в Бахмуте и Марьинке.



30 апреля российские силы проводили атаки в районе Бахмута и вдоль линии Авдеевка-Донецк. Представитель Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый сообщил, что украинские силы все еще сохраняют доступ к логистическому пути в Бахмут.

Российские источники предполагают, что войска РФ, вероятно, проведут собственное наступление на юге Украины, если потенциальное украинское контрнаступление провалится.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия стремится взять под контроль многочисленные российские военизированные формирования и пытается создать новую структуру, которая бы подчинила частные военные компании (ЧВК ) Генштабу РФ.

) Генштабу РФ. Российский «в оенкор» заявил, что Россия формирует новые бригады воздушно-десантных войск ( ВДВ) — в последнее время их элитные подразделения проводили совместные операции с ПИК Вагнера в Бахмуте.