Смотрит на тиранов из прошлого. Практикующий психиатр объяснил, можно ли считать Путина маньяком 5 июня, 08:30 Цей матеріал також доступний українською За неимением личной патологической фантазии Путин смотрит на тиранов из прошлого, убежден психиатр Роман Долинский (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Украинский психиатр Роман Долинский в интервью НВ прокомментировал психологию поступков Владимира Путина и объяснил, можно ли считать его маньяком.

«Сперва я хотел бы раскрыть значение слова „маньяк“. Когда в бытовой речи или в широком смысле кого-то называют маньяком, то часто так называют человека с антисоциальным (или диссоциальным) расстройством личности (или психопатией, по-старому). То есть такой человек на фоне агрессии и ярости не способен сочувствовать, иметь глубокую привязанность и жалеть кого-нибудь», — напомнил Долинский.



Видео дня

По его словам, если углубляться в психологию поступков Владимира Путина, то, вероятно, он тоже не может сформировать какую-нибудь привязанность, поэтому у него возникают идеи покорить, как ему кажется, весь мир. «И за неимением личной патологической фантазии он смотрит на тиранов из прошлого. Наверное, для него Сталин очень выдающаяся личность или Гитлер. Здесь, кстати, можно дискутировать, к кому он больше тянется. Но в этом покорении мира Путин видит свою самореализацию», — отметил психиатр.

Отдельно он рассказал, что Путин недаром «очень фиксирован» на идее покорить Украину «и не может скрыть свои эмоции, которые иногда берут верх».

«Это по нему очень хорошо видно. Часто в быту говорят, будто у него „взгляд, как у маньяка“. Но слово „маньяк“ очень бытовое, поскольку есть понятие „маниакальный синдром“ или „мания“ в психиатрии, и это совсем другое. Это скорее взгляд человека, который очень углубился в свою отдельную идею, которая уже давно отрывается от реальности, но человек готов на любые жертвы ради нее», — добавил Долинский.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.