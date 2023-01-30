Как к Путину могут летать зарубежные врачи и что об этом знают спецслужбы — израильский военный медик 30 января, 16:12 Путина могут консультировать зарубежные медицинские специалисты (Фото:Kremlin.ru)

Если следить за здоровьем российского диктатора Владимира Путина помогают зарубежные специалисты, то западные спецслужбы имеют все возможности отследить их деятельность.

Таким мнением в интервью Radio NV поделился военный врач из Израиля Борис Брыль, отвечая на вопрос о том, действительно ли физическое состояние Путина могут поддерживать лучшие зарубежные врачи и как это возможно.

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«Все возможно. Могут приглашать [врачей], естественно, для того, чтобы человека обследовать, потому что врачи могут прилетать. Хотя есть и те, которые когда-то учились, работали за границей и могли вернуться спокойно в Россию», — предположил Бриль.

Столь же возможно и привезти зарубежных врачей в Россию, учитывая финансы, которыми располагает Кремль. «Учитывая стоимость одной ракеты, которой бомбили сегодня или вчера по Киеву, даже цену снаряда одного, который летит из танка, привезти любого врача — это просто три выстрела из танка не сделать. Вопрос только в финансах», — заявил Брыль, хотя и допустил, что «не все полетят».

Он также пояснил, что понятия «наилучшие врачи в мире» или «одни из лучших» не существует. «Я думаю, что [состояние здоровья] может контролироваться. Оборудование тоже стоит дешевле. МРТ машина, которая считается самой дорогой, стоит дешевле, чем ракета», — добавил Брыль.

В то же время, по его словам, спецслужбы других стран в таком случае владели бы полной информацией о состоянии здоровья российского диктатора. «Врач же не засекреченный на всю жизнь, у него есть своя жизнь. Если мы говорим об [хорошем] уровне врачей, то это врачи уже старше 35−40 лет. Это значит, что должна быть семья, друзья, общение. Мало кто из нормальных врачей отказался бы от общения со всем своим окружением для того, чтобы заработать какую-то сумму денег, учитывая, что на Западе мы зарабатываем очень прилично. То есть, менять свою жизнь, отказываться от WhatsApp, Telegram смысла нет», — предположил израильский медик.

Он напомнил, что телефоны сегодня можно прослушать, «тем более в данной ситуации». «Мой телефон никому не нужен, но если бы я лечил, обследовал какого-либо такого диктатора или такую персону, я думаю, залезли бы, и все, что надо, слушали бы», — убежден Брыль. С другой стороны, полагает врач, часть исследований могут отправлять за рубеж под ложным именем.

«Это будет не Владимир Путин, а Иван Петров. И кто там знает, кто это такой? Прочитать компьютерную томографию или МРТ можно, отправив даже врачу в Штаты. Заплатить ему 500−1000 долларов, он прочитает и никогда не будет знать, чье это МРТ», — привел пример Брыль.

Однако лично он считает неправдивыми слухи о смертельных заболеваниях у диктатора.

