Путин купил квартиру в Израиле для бывшей учительницы через оффшор Абрамовича в 2005 году — WSJ 2 апреля, 20:32 Владимир Путин (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин в 2005 году купил квартиру в Израиле для своей бывшей учительницы через оффшор миллиардера Романа Абрамовича, сообщает The Washington Post.

Во время государственного визита в Израиль в 2005 году Путин встретился со своей учительницей Миной Юдицкой-Берлинер. По ее словам, тогда он договорился о покупке ей квартиры.

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Журналисты обнаружили финансовые документы, которые свидетельствуют о том, что деньги поступили через оффшорный счет, который тайно контролирует Абрамович. Документы включают «акт дарения», который фиксирует перевод 245 тысяч долларов от подконтрольной Абрамовичу компании на Кипре Юдицкий-Берлинер в тот же день, когда она приобрела небольшую квартиру в центре Тель-Авива.

Расследователи отмечают, что сама по себе транзакция ничем не примечательна, она датируется почти 18 годами назад, и касается столь небольшой суммы, что ее едва можно было бы зарегистрировать как ошибку округления в многомиллиардных оффшорных книгах российских олигархов. Но эта покупка важна, потому что она ставит Абрамовича в центр сделки, которая имеет очевидную личную значимость для Путина.

При этом сам Абрамович десятилетиями отрицал какие-либо финансовые связи с Путиным. Он также требовал опровержения от медиа и инициировал судебный процесс по удалению статей, в которых говорилось о выполнении им распоряжений диктатора.