«Купил гостей». Путин очень дорого будет рассчитываться за шоу 9 мая с политиками, которые его унижали — Кошель

9 мая, 15:26
NV Премиум
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Российский диктатор Владимир Путин встречается с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин встречается с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Автор: Павел Новиков

Военный парад, который состоялся 9 мая на Красной площади в Москве, был скуднее, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Зато речь диктатора Владимира Путина слушали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

Видео дня

Как их уговорили, в интервью Radio NV рассказал политолог Алексей Кошель.

Теги:   Владимир Путин Интервью NV Казахстан 9 мая Парад Победы Радио NV Никол Пашинян Касым-Жомарт Токаев Армения парад 9 мая

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