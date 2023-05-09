«Купил гостей». Путин очень дорого будет рассчитываться за шоу 9 мая с политиками, которые его унижали — Кошель 9 мая, 15:26 NV Премиум Российский диктатор Владимир Путин встречается с президентом Казахстана Касим-Жомартом Токаевым, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, премьер-министром Армении Николом Пашиняном. 9 мая 2023 года (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Военный парад, который состоялся 9 мая на Красной площади в Москве, был скуднее, чем в предыдущие годы. Там проехал один 80-летний танк Т-34 и не было авиации.

Зато речь диктатора Владимира Путина слушали главы шести стран — Армении, Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана — а также самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко.

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Как их уговорили, в интервью Radio NV рассказал политолог Алексей Кошель.