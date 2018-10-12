12 октября 2018, пятница

Путин - криминал: В Эстонии пикетировали посольство России в поддержку украинских политзаключенных

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Владимир Путин

Владимир Путин

В Таллине активисты пикетировали посольство России.

Об этом пишет Укринформ.

Активисты требовали освободить украинских политзаключенных в России, а также возобновить территориальный суверенитет Украины.

Основными лозунгами на пикете стали: "Путин - криминал. Путин - трибунал", "Free Sentsov", "Free Sushchenkо", "Свободу политзаключенным". Также звучали лозунги "Крым - это Украина", "Нам не нужна Новороссия", "Руки прочь от Донбасса!". Были плакаты "Putin is Evil", "Flight MH-17 - 298 dead. From Russia with love".

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