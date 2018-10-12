Путин - криминал: В Эстонии пикетировали посольство России в поддержку украинских политзаключенных

В Таллине активисты пикетировали посольство России.
Об этом пишет Укринформ.
Активисты требовали освободить украинских политзаключенных в России, а также возобновить территориальный суверенитет Украины.
Основными лозунгами на пикете стали: "Путин - криминал. Путин - трибунал", "Free Sentsov", "Free Sushchenkо", "Свободу политзаключенным". Также звучали лозунги "Крым - это Украина", "Нам не нужна Новороссия", "Руки прочь от Донбасса!". Были плакаты "Putin is Evil", "Flight MH-17 - 298 dead. From Russia with love".
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