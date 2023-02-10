Способен ли Путин ясно мыслить? У российского диктатора могут быть проблемы с психикой из-за химиотерапии или болезни Паркинсона — NewsBreak 10 февраля, 15:53 СМИ обсуждают, стало ли причиной вторжения России в Украину, психическое заболевание Владимира Путина (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Хотя Кремль это отрицает, СМИ множество раз сообщали о том, что у российского диктатора Владимира Путина рак или болезнь Паркинсона, что могло повлиять на его возможность ясно мыслить и принимать рациональные решения, пишет Сьюзи Кирли в своей колонке для NewsBreak.



Он напомнила, что разные источники утверждали, что Путин болен раком брюшной полости, раком щитовидной железы и раком кишечника.

«Помимо очевидного вопроса о том, достаточно ли он здоров, чтобы управлять страной, не говоря уже о войне, есть также вопрос о том, насколько эти проблемы со здоровьем изменили его точку зрения и повлияли на его способность ясно мыслить и принимать рациональные решения», — отмечает Кирли.

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Она констатирует, что сомнений в том, что болезнь Паркинсона может изменить личность человека, нет.

«Мой папа умер от болезни Паркинсона. Я наблюдала, как он превратился из тирана, требующего подчинения, в милого старика, у которого ни о чем не было мнения. Мой контролирующий отец стал милым», — пишет Кирли.

По ее словам, может быть и наоборот — болезнь Паркинсона способна усилить агрессию.

«По данным Американской ассоциации по борьбе с болезнью Паркинсона, „гнев, агрессия, возбуждение, раздражительность и изменение личности“ — все это характеристики прогрессирующей болезни Паркинсона, отчасти потому, что люди, пораженные этой болезнью, разочарованы ее симптомами», — говорится в публикации Кирли.

Она пишет, что личность ее отца изменилась за годы до того, как ему поставили диагноз, причем других симптомов в это время не было, так как заболевание по разному влияет на разных людей и проблемы с подвижностью могут появиться не сразу.

«Проблемы психического здоровья при прогрессирующей болезни Паркинсона включают снижение когнитивных функций/слабоумие, депрессию, апатию, тревогу, психоз (включая галлюцинации, бред, паранойю) и поведенческие проблемы (включая гнев, агрессию, возбуждение, раздражительность, изменения личности)», — цитирует Кирли описание заболевания Американской ассоциацией по борьбе с болезнью Паркинсона.

По ее словам, некоторым людям с этой болезнью приходится принимать антипсихотические препараты, чтобы подавить симптомы психоза.

Кирли считает, что Путин всегда был «властолюбивым тираном, стремящися оставить свой след в истории», так как Россия захватила Крым задолго до того, как появились слухи о его болезнях. Однако она все еще задается вопросом о том, повлияли ли на вторжение России в Украину, «неизбежные изменения в мозгу, когда кто-то заболевает болезнью Паркинсона».

Кирли также пишет, что если Путин болен раком, то у него может быть опухоль мозга, либо он страдает от «химиотерапевтического мозга».

Она отметила, что в прошлом году издание Leicestershire Live вывело дискуссию на новый уровень, описывая когнитивные нарушения, вызванные лекарствами, а не самими заболеваниями.

Инфографика: NV

Инфографика: NV

«Возможно, Владимир Путин отдал приказ о вторжении в Украину, потому что рак влияет на принятие им решений. По сообщениям, российский президент страдает от рака и проходит курс химиотерапии и стероидов», — утверждал онколог.

Сообщалось, что Путин лечился от рака еще до войны, а некоторые методы лечения рака могут влиять на сознание пациентов, поэтому они с большей вероятностью будут принимать безумные решения. Это называется когнитивным нарушением, связанным с раком.

Онколог, согласившийся поговорить с Daily Mirror анонимно, предположил, что президент России может принимать стероиды и химиотерапевтические препараты.

Эти лекарства часто вызывают у пациентов состояние, известное как «химиотерапевтический мозг», при котором они теряют концентрацию и с большей вероятностью принимают неверные решения.

«Это может серьезно повлиять на исполнительные функции, такие как планирование на будущее, многозадачность и размышления о последствиях, прежде чем делать что-то серьезное», — утверждал онколог.

Люди, проходящие лечение такого рода, могут «принимать „сумасшедшие“ решения, не продумывая их основательно», — писало издание Mirror.

Здоровье Путина ухудшалось в течение многих лет, а первое сообщение о том, что у него рак, появилось в 2020 году. Болезнь Паркинсона тоже развивается годами. Это вызывает вопросы о том, в какой степени он контролирует свои мысли и действия, а в какой степени это обусловлено когнитивными нарушениями, связанными с болезнью.

«Эти болезни могут изменить людей — к лучшему или к худшему. Я наблюдала, как личность моего отца резко изменилась за годы до его смерти. Его личность улучшилась! Имеются явные доказательства изменений мозга у людей с заболеваниями, влияющими на разум» — пишет Кирли.

По ее словам, у ее отца во время изменения личности сохранялись сильные когнитивные способности — он мог разгадывать кроссворды, сохранял свои знания и запоминал вещи, «так что мозг не всегда превращается в кашу». При этом Кирли отмечает, что при прогрессирующей болезни Паркинсона часто встречается деменция.

Она рассказывает, что как при вскрытии, так и при сканировании мозга живого человека с болезнью Паркинсона, можно заметить отсутствие, поломку или повреждение мозговых связей и синапсов. Также клетки мозга могут быть уничтожены раком. В обоих случаях человек меняется.

Издание Wales Online писало: «Психическое здоровье Путина действительно плохое, и истории о том, что он сходит с ума, — это не шутки».

В конце колонки Кирли задается вопросом о том, полностью ли контролирует свой разум тот, кто ведет себя как Путин, или это вызвано каким-то влиянием.