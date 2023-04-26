Подоляк рассказал, что будет окончательной точкой в политической биографии Путина 26 апреля, 19:21 Михаил Подоляк считает, что политическая карьера Путина закончится, когда российские элиты поймут, что Россия не сможет удержать оккупированные украинские территории (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERSRS)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире Radio NV рассказал, что станет окончательной точкой в политической биографии российского диктатора Владимира Путина.

Как отметил Подоляк в эфире Radio NV, российские политические элиты убедили, что у России «есть достаточно ресурсов для того, чтобы как минимум удержать линию разграничения».

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«Они убедили эту элиту, что есть еще ресурс для того, чтобы удержать линию разграничения, удержать тот оккупированный статус-кво, который сегодня есть, заморозить конфликт. "А после этого мы накопим ресурс и будем иметь приоритетную возможность уничтожить Украину в будущем или как минимум вернуться ко всем интрижным, шантажным моментам в работе с европейскими сообществами", - объяснил советник главы ОП.

По его словам, если России удастся зафиксировать статус-кво, принудив Украину к переговорному процессу, путинская власть «будет продавать концепцию» о том, что ей удалось не проиграть НАТО и зайти в Украину, и что экспансия будет продолжаться, а также, что России удалось обыграть западные сообщества информационно, потому что они продолжают ее бояться и не хотят давать Украине оружие.

«Если все будет для них выглядеть так, что они не контролируют линию разграничения, где сегодня идут боевые действия, что они не могут задержать то или иное наступление украинцев, это будет окончательная точка в политической биографии Путина. Сколько недель или месяцев останется до того, чтобы и физически он закончил существование, это уже вопрос к элитам. Мы к этому отношения иметь не будем», — заявил Подоляк.

Он объяснил это тем, что в таком случае российские элиты будут понимать, что у них нет ресурса удержать нынешний статус-кво, и ситуация будет только ухудшаться.

«И чем быстрее они выйдут из этого коллаптоидного политического состояния (а для этого нужно будет сменить руководителей политической элиты, которые не дают им этого сделать), у них будут шансы как-то выйти с существенными потерями с войны, но оставить, по крайней мере, что-то у себя», - добавил советник главы ОП.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что в России уже год рассматривают возможность сменить власть и Владимира Путина.

По словам Буданова, военно-политические элиты России уже говорят о кандидатурах преемника Путина, добавив, что там не одна кандидатура. Однако он отказался называть конкретные фамилии.