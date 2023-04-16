«Жуткая депрессия». Экс-спичрайтер Путина описал тупик, в котором оказалось окружение диктатора после ордера на его арест 16 апреля, 09:18 Пугало в виде российского диктатора Владимира Путина за решеткой в Варшаве, 5 апреля 2023 года (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший спичрайтер Владимира Путина, политолог и публицист Аббас Галлямов в интервью Radio NV описал тупик, в котором оказалось окружение российского диктатора после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на его арест.

«Они все шокированы после этого. Этот ордер на арест произвел очень сильное, очень отрицательное впечатление на окружение Путина. Они и до этого, с начала войны, те, кто умнее, понимали, что надо держаться подальше, как-то отползать, что просто так это не пройдет. А теперь уже официально поставлено в известность: они все официально получили по сути документ», — сказал Галлямов Radio NV.

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Политтехнолог заявил, что каждому из окружения Путина пришел четкий месседж о том, что он не просто выполняет приказ российского диктатора, а является соучастником преступления.

«Мы подозреваем твоего начальника в преступлении, официально об этом объявили. И если ты после этого продолжаешь на него работать и выполнять его поручения, ты кто? Ты соучастник преступления, в сущности член банды. Вы вместе – организованная преступная группа, которая называется государством. Соответственно, вместе и пойдете все», — описал он суть этого месседжа.

Галлямов заверил, что у представителей окружения Путина из-за этого «жуткая депрессия»

«Кто может отползает в сторону. Но возможности отползти, они очень ограничены. Они все боятся, понимают, что это можно считать изменой. И истерящий в такой ситуации Путин точно не помилует. У них знаете как? И трусы Новичком смазать могут, и из окна можешь выпасть. Так что страх есть, страх парализует. Они сейчас растеряны и не знают, что делать. Нет стратегии выживания сейчас у них», — считает политтехнолог.

17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и детского омбудсмена России Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной депортации детей из Украины в РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Как пояснил генеральный прокурор Украины Андрей Костин, глава кремлевского режима может быть арестован на территории 123 стран, ратифицировавших Римский статут.

В Офисе президента Украины заявили, что решение МКС означает, что не будет никаких переговоров с нынешней российской элитой и никакой отмены санкций.

В РФ ожидаемо отреагировали на такое решение, открыв уголовные дела против прокуроров и судей МКС.