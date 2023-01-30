Без шансов на адекватность. Как абсолютная власть изменила психику Путина — военный медик из Израиля 30 января, 11:51 Портрет Владимра Путина в одной из пыточных, обустроенных в Херсоне (фото было сделано после деоккупации города) (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko/File Photo)

Оставаясь у власти более 20 лет во главе ядерной державы, российский диктатор Владимир Путин вряд ли мог сохранить психологическую адекватность, убежден военный врач из Израиля Борис Брыль.

Таким мнением он поделился в интервью Radio NV, отвечая на вопрос о психологическом состоянии Владимира Путина.

«Человек находится громадное количество времени у власти. У власти не просто в какой-то деревне в Африке, а это страна с ядерным оружием, которая может представлять угрозу вообще миру», — напомнил Брыль.

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По его словам, «когда у человека такие силы, оставаться 20 лет в адекватном состоянии как минимум очень тяжело».

«Я бы даже сказал, это невозможно. Власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно, когда нет границ. Любого человека, — убежден Брыль. — Нет границ в деньгах, нет границ в силе. Все, что ты хочешь, у тебя есть. Разве это норма? Человека что-то должно держать в рамках. Здравый смысл? У каждого здравый смысл все равно свой. И он начинает стираться. Если ты живешь на 1000 долларов в месяц, на 500 долларов, на 10 млн в месяц, у тебя разный здравый смысл. У одного и того же человека. А тут просто неограниченная власть».

Медик также отметил еще один фактор, который мог усугубить неадекватность диктатора — культ личности, когда в России «начинает все строиться"вокруг Путина.

«История же повторяется во всех смыслах. Вспомним Гитлерюгенд. Это молодежное движение Гитлера. Разве сейчас мы не видим молодежного движения [в России]? Допустим, в Америке тоже есть молодежное движение — скауты. Только на кого нацелено молодежное движение в Америке? Или в Израиле Сыны Акивы? На какую-то личность? Нет. Это движение молодежное. А вот Гитлерюгенд — это движение, направленное на превозношение одного человека, на идолопоклонничество одному человеку», — охарактеризовал Борис Брыль реалии, которые неминуемо влияют на мировосприятие и психику Путина.

«Тоже самое команда Путина. Что такое команда Путина? Я вот в Израиле не знаю команды кого-то, у нас нет такого», — заключил он.

Медик напомнил, что лидеры во всех других странах — от США до Украины — меняются, «и завтра мы не будем помнить, кто был вчера». «А когда люди не меняются, и только все вертится вокруг одной персоны, это совсем другая история», — резюмировал он.

