Сидя в бункере. Диктатор Путин «принял участие» в открытии двух ледоколов и завода по производству индейки

22 ноября, 14:50
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Путин не вышел из бункера и смотрел мероприятия по телевизору (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin)

Путин не вышел из бункера и смотрел мероприятия по телевизору (Фото:Sputnik/Aleksey Babushkin/Kremlin)

Во вторник, 22 ноября российский диктатор Владимир Путин «принял участие» в церемониях поднятия флага страны-агрессора РФ на атомном ледоколе Урал, а также спуске на воду атомного ледокола Якутия, но сделал это по видеосвязи из своего кабинета.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Диктатор из своего бункера сказал: «Спуск разрешаю. Приступайте».

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В воскресенье, 20 ноября Путин «открыл» в Тюмени завод по производству индейки, однако он также находился в своем бункере.

Видео дня

Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Путин планирует посетить оккупированную часть Донбасса, когда «придет время» и «конкретных планов нет».

https://www.youtube.com/watch?v=RXpUn7U1v0U
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Россия Владимир Путин Бункер

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