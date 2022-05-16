«Создать собственный СССР». Путин пытается найти свое место в истории — интервью с Ильей Пономаревым 16 мая, 17:36 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Mikhail Metzel/REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин пытается реализовать собственные цели и создать собственную версию СССР, опираясь на собственные ошибочные суждения, рассказал в эфире Радио НВ Илья Пономарев, российский оппозиционный политик, депутат Государственной Думы 2007−2016 годов.

— Начнем с санкций против Алины Кабаевой и других людей из окружения Путина. Почему именно сейчас и почему это сделала только Великобритания, а не Евросоюз и Соединенные Штаты?

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— Сейчас мы видим, что Великобритания действует более решительно, чем все остальные. Также если мы посмотрим на Соединенные Штаты, то мы увидим, что они еще немного запуганы по поводу ядерного оружия, которое имеет Российская Федерация и которое она угрожает использовать в определенный момент. Руководство Соединенных Штатов очень осторожно относится к этому вопросу, они стараются не делать ничего, что могло бы быть воспринято как давление лично на Владимира Путина, на его окружение, а также могло быть воспринято как попытка к смене власти в Российской Федерации. А Великобритания, я считаю, что этот вопрос Бориса Джонсона особенно, который сейчас относится менее осторожно, он хочет быть лидером процесса изменений в Российской Федерации. Поэтому он сейчас в авангарде попробует разные более решительные дела в отношении Российской Федерации.

— Что позволят эти санкции, которые ввела Британия относительно ближайшего окружения Путина, что это может дать, на что повлияет?

— На самом деле я не могу говорить, что это определяет некую революцию, главное, что это сигнал другим кругам российских элит, что сейчас неприкосновенных нет. И что разные системные либералы и другие разные люди, еще вчера чувствовавшие себя очень безопасно, сейчас будут понимать, что и до них дойдет очередь.

— Я помню, что в Евросоюзе тоже хотели принять эти санкции против Кабаевой, но якобы не сделали этого в частности из-за того, что в Вашингтоне были против, потому что не хотели разозлить Путина. Там еще серьезно боятся разозлить Путина?

— К сожалению, да, они боятся. Но тут же еще вопрос не только в том, как это воспримет сам Путин, но есть и дело в том, почему санкции налагаются на Алину Кабаеву, что она такого сделала. И один вопрос, если мы ее воспринимаем как тайную жену Владимира Путина, что на нее идут санкции за то, что она является частью его семьи, как и со многими разными другими бюрократами, чиновниками Российской Федерации, на семьи которых также налагаются санкции. Но есть и другой подход к этому, потому что Алина Кабаева уже много лет была не только депутатом Госдумы (она покинула этот пост несколько лет назад), она была руководителем совета директоров Национальной медийной группы, которая является владельцем Первого канала российского телевидения и ряда других активов в российских медиа. Она причастна к цензуре, которая там сейчас происходит, тогда это совсем другой вопрос, тогда она попала под санкции не из-за того, что она жена Владимира Путина, это другое.

— А почему бы и нет? Мы знаем много примеров, когда санкции вводили против жен и детей чиновников, олигархов, возможно, здесь такой же сценарий может быть?

— Я об этом и говорю, но согласитесь, что это будет восприниматься самим Владимиром Путиным по-разному. Если она руководитель государственной или даже частной компании, но причастна к цензуре, это одно. А если она в этом не виновата, а мы ее наказываем, потому что она жена Владимира Путина, что она причастна к нему, — это другое.

— А что с какими-то условными правопреемниками или преемниками? Он себе кого-то выбирает на всякий случай, или об этом неизвестно?

— Во-первых, я считаю, что мы заметим это, если он потеряет состоятельности и исчезнет тем или иным путем. А что касается преемника, то, конечно, он на это смотрит и это тоже не процесс, который начался сейчас. Он длится уже определенное время, он пробовал определенных людей, которые являются кандидатурами на эту роль преемника, ставил их губернаторами, попробовал в качестве министров правительства Российской Федерации. Но этот выбор еще не сделан, и я считаю, что сейчас Путин будет пытаться оставаться президентом, пока он не закончит войну.

— А как вы видите его цели по Украине? Очевидно, что первоочередные цели не сбылись, как сейчас выглядит его цель?

— Я к этому отношусь так, что он с самого начала пытался восстановить Советский Союз. Пожалуй, он назывался не советским и не социалистическим, но, например, «Союз суверенных славянских республик», также как СССР на русском языке, или USSR на английском языке. Наверное, он надеялся, что сейчас правильный для этого момент с точки зрения внутренней ситуации внутри Украины, что власть слабая, расколотое общество, нужно немного подавить, чтобы все развалилось. А как мы понимаем, что этого не произошло, сейчас он все равно, я считаю, думает о том, как о нем будут писать в учебниках истории, и сейчас это огромный вопрос, чтобы там было что-то положительное.

— Вы думаете, что он еще об этом думает?

— Я считаю, что да, человек просто должен иметь иллюзии, потому что если нет, а что делать? Самоубийство?

— Мне казалось, что сейчас его главная цель — просто сохранение собственной власти в России и политического влияния, и как-то избежать заговора против себя.

— Если он будет у власти, он будет пытаться продолжать эту войну и эта война будет с Украиной или будет распространяться на страны Балтии, Беларусь или другие. Но зачем власть? Место в истории — это, я считаю, для Путина сейчас очень важный вопрос и, к сожалению, он будет пытаться это сделать любой ценой.

— Если смотреть на долгосрочную перспективу в будущем, то многие сейчас говорят, что после Путина Россию ждут те же процессы, которые Россия пытается или пыталась запустить в Украине, — денацификация и демилитаризация. Вы соглашаетесь с этим утверждением и как эти процессы могут выглядеть?

— Я соглашаюсь здесь на 100%, я считаю, что вообще то, что сейчас делает Путин, это какое-то дело по Фрейду. И все эти слова, которые он говорит, и все эти знаки Z, V, что это из его подсознания прорывается и поэтому он делает и все это говорит. Но как это будет происходить, денацификация — это проще, потому что на самом деле нужно называть депутинизация, что-то такое. Это восстановление обычной работы институтов власти в стране, создание демократических условий существования страны и отношений внутри общества. А вот где действительно сложный вопрос — это вопрос демилитаризации, потому что если бы Россия была небольшой страной, то это было бы проще. Но если у нее очень большая граница, например, с Китаем, то даже Соединенные Штаты не будут заинтересованы в том, чтобы она потеряла способности сдерживать Китай. И поэтому будет решаться и вопрос ядерного оружия и всего остального. Но ведь мы понимаем, что очень не нулевая вероятность того, что Россия может начать распадаться и это также будет определять другой подход к распространению ядерного оружия, какая страна будет оставаться ядерной, или никаких стран не будет ядерных на этой территории. Все это, я считаю, будет решаться в момент, когда это будет происходить.

— А кто это должен решать?

— Я считаю, что все вместе и украинцы, которые будут победителями в войне, и западный мир, и, конечно, народ Российской Федерации, который сейчас остается в трезвости мнений. Это не очень большая часть общества, но это много миллионов людей.

— У нас здесь часто появляется в эфире дипломат Владимир Огрызко, он употребляет такую фразу: ну поменяйте Путина на Мутина и ничего не изменится. Как вы относитесь к этому тезису и разделяете ли его? Действительно ли, с вашей точки зрения, в России не может быть лидера, президента, который никогда не представлял бы угрозу для Украины, потому что на это постоянно будет запрос от российского народа?

— Ну, слушайте, во-первых, людей в Российской Федерации очень много, с разными отношениями и к Украине, и ко всем мировым процессам. Например, я сейчас стану президентом Российской Федерации, ну что я, буду угрожать Украине? Конечно же, нет, и это отношение будет совсем другим. Здесь вопрос не в человеке, здесь вопрос в создании институтов и надежных систем сдерживаний.

— Илья, вы же понимаете, что вы не станете президентом России, если в вашей предвыборной программе будет возвращение Крыма, потому что нет такого запроса среди российских граждан?

— Я с этим полностью не согласен, потому что сейчас любой, здесь не важно, человек, который будет за Крым или против Крыма, это произойдет не из-за выборов. Это же будет происходить из-за совсем другого процесса, это будет происходить из-за революции, а также из-за определенного мятежа, из-за изменений наверху российских элит. Поэтому здесь общественное мнение, к сожалению, будет, а может не к сожалению, может наоборот, будет совсем не важно. А вот что будет происходить дальше — это главный вопрос, потому что если эти изменения будут носить положительный характер и будут определять, что новое правительство Российской Федерации будет настроено интернационалистски, прозападно, продемократически, тогда оно может создать такие институты, которые бы никому не угрожали и наоборот, чтобы развитие и Российской Федерации, и Украины, и других стран происходило бы нормальным путем. Но это может быть и совсем другой человек, это может быть некий Стрелков, например, Патрушев, или кто-то такой. И, конечно, они не будут настроены для того, чтобы создавать нормальные демократические институты. Поэтому я всегда говорю, что это наше общее дело сейчас с Украиной и Западом, чтобы влиять на этот процесс, чтобы влиять на процесс смены власти в Российской Федерации, влиять на те властные институции, которые будут созданы на следующий день после того, как Владимир Путин уйдет прочь.

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