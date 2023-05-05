«А вдруг все-таки дрон попал». Куда исчез Путин после атаки на Кремль — две версии от российского журналиста-расследователя

5 мая, 20:43
NV Премиум
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Женщина несет флаг с портретом российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Женщина несет флаг с портретом российского диктатора Владимира Путина (Фото:REUTERS/Alexey Malgavko)

Российский журналист-расследователь Андрей Захаров в эфире Radio NV предположил, куда после атаки беспилотниками на Кремль пропал из информационного пространства диктатор Владимир Путин.

«Это же хороший вопрос. Да, есть сразу мысль, а вдруг все-таки дрон попал. Но на самом деле [Путину] свойственно пропадать в какие-то критические моменты. Я вспомнил как раз убийство [оппозиционера Бориса] Немцова, он тогда тоже пропал», — отметил Захаров.

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Не шуточных версий у журналиста две. Возможно, допускает журналист, диктатор не знал, как отвечать радикально настроенным россиянам:

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Владимир Путин Кремль БПЛА Дроны Радио NV Война России против Украины Удар по Кремлю беспилотниками

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