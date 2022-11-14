Путин совершил ту же ошибку, что и Янукович — журналист Мартыненко 14 ноября, 16:01 Диктатор Владимир Путин поднял для многих идею Российской империи и теперь ее непросто заморозить, считает Александр Мартыненко (Фото:Sputnik/Sergey Bobylev/Pool via REUTERS)

Генеральный директор Интерфакс-Украина Александр Мартыненко в интервью Радио НВ выразил мнение, что российский диктатор Владимир Путин совершил ту же ошибку, что и бежавший из Украины экс-президент Виктор Янукович.

В эфире Радио НВ Мартыненко сказал, что «Путин идет по пути Януковича».

«Когда Янукович раздул эту историю с ассоциацией с Евросоюзом, многие на самом деле поверили, что он этого хочет. По крайней мере, может. Это действительно помогло подняться обществу во многих регионах на разных уровнях. Потом он думал, что люди в Украине сделают то, что он скажет: „Стоп!“ и побежали назад», — а уже никто не побежал", — напомнил журналист.

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По его словам, похожим образом российский диктатор «поднял для многих эту идею Российской империи» и того, что «у России нет границ».

«Теперь пропагандисты могут говорить все что угодно, но эта стихия уже поднялась. Она уже является фактором. Ее можно пытаться как-то заморозить. Они пытаются это сделать. Но мне кажется, что очень трудно это сделать, потому что это люди, которые не подчиняются щелчку пальцев. Это те, кто говорят, что нужно бомбить Киев как можно больше и каждый день, стереть с земли все наши города. В процентах их, возможно, и немного, но они есть. И это проблема», — объяснил Мартыненко.

В связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии 9 ноября минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

Российский диктатор Владимир Путин решил возложить всю ответственность за провал в Украине на министра обороны Сергея Шойгу и командующего оккупационными силами Сергея Суровикина.

В частности, пресс-секретарь главы кремлевский режим Дмитрий Песков отказался комментировать предстоящую потерю города и эвакуацию российских войск на левый берег Днепра, призвав обращаться с этим вопросом в минобороны.

«Это предложение Суровикина и решение Шойгу», — заявил спикер Путина.