«Шаг отчаяния». Почему Путин объявил частичную, а не полную мобилизацию и как будет бросать призывников на войну — эксперт 21 сентября, 12:14 Эксклюзив НВ Уничтоженная на Изюмском направлении российская техника (Фото:30 отдельная механизированная бригада им. князя Константина Острожского / Facebook)

Диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной, а не всеобщей мобилизации, ведь понимает, что в России началась бы паника, пояснил в эфире Радио НВ аналитик Фонда Демократические инициативы имени Илька Кучерива Петр Бурковский.

«Они это сделали, потому что не могут провести ни частичную, ни полную [мобилизацию]. Хотели бы провести полную, но пытаются этого не говорить вслух. Это свидетельствует о том, что они боятся сказать своим гражданам правду, что война проигрышна, что им нужны дополнительные человеческие ресурсы. Но объявить полную мобилизацию не могут, потому что начнется паника», — рассказал Бурковский.

Видео дня

Согласно решению диктатора, призыву подлежат только определенные категории граждан. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что соберет 300 тысяч россиян. По его словам, в первую очередь на фронт поедут якобы только отслужившие в армии, имеющие военно-учетную специальность или боевой опыт.

Для того чтобы это реализовать, по мнению эксперта, нужно не менее полугода, но Путину «пушечное мясо» нужно сейчас, и оно у него уже есть.

«Они около 100 тыс. весной призвали молодых людей. Это уже люди, которые несколько месяцев находятся в частях, проходят обучение; они уже одеты, обуты, по крайней мере, в летнюю форму; на них выделено оружие, у них есть командиры. Этих людей уже не нужно готовить — они уже готовое „пушечное мясо“. <...> Сегодняшнее обращение будет шоком для многих семей — для тех матерей, родителей, которым не повезло: детей, которых забрали в армию этой весной, и бросят на войну», — убежден Бурковский.

При этом, добавляет он, Кремль будет угрожать нововведениями в Уголовный кодекс РФ, которые усиливают ответственность за неявку военных в часть, дезертирство, сдачу в плен:

«Если только сами родители не пойдут и не лягут костьми, и не будут пускать своих детей на войну, только так, возможно, им удастся спасти их от гибели. На самом деле, это уже от отчаяния этот шаг (объявление мобилизации — ред.) — бросать призывников на войну. А это уже, в свою очередь, может привести к выступлениям и мятежам как в российских войсках, так и в определенных российских регионах».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.