«В предвкушении социального бунта». В России пытаются расширить круг причастных к войне — политэксперт

2 декабря, 11:19
Эксклюзив НВ
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Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Кремль (Фото:REUTERS/Евгения Новоженина)

Российский диктатор Путин и его окружение, понимая неизбежность своего уничтожения, пытаются расширить круг причастных к войне в Украине, рассказал в эфире Радио НВ политический эксперт Валерий Клочок.

«В России пытаются расширить [круг] тех, кто в этой агонии пытается принимать какие-либо решения и практически их реализовывать. Ибо те, кто ближе к Путину, понимают, что их система, которая будет после них или будет существовать рядом с ними в России или где-нибудь, не пожалеет. Они просто будут уничтожены, даже могут быть физически уничтожены», — отметил Клочок.

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Российские так называемые «элиты», по словам эксперта, в предвкушении социального бунта в РФ:

«Он может носить разные характеры. Возможно, многотысячные акции протеста. Мы видели, как их подавляют. А может носить характер дворцового переворота, о котором тоже много говорят», — пояснил Клочок

Опросы общественного мнения в России демонстрируют признаки вероятной усталости российского общества от войны против Украины, сообщает американский Институт изучения войны.

Глава правительства Чеченской Республики Ичкерия заграницей Ахмед Закаев считает, что в России уже готовятся к гражданской войне, а частные армии будут стороной в ней.

Также британская разведка сообщила об изменениях в российском законе о «иностранных агентах», которые должны вступить в силу 1 декабря. Таким образом, по их мнению, Путин ужесточит репрессии в РФ.

https://www.youtube.com/watch?v=yS1RkS66lOI
Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Владимир Путин Кремль Окружение Дворцовый переворот Бунт Радио НВ Война России против Украины

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