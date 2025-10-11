Секс, ложь и Путин. Что необычного о диктаторе рассказали российские журналисты-эмигранты в новой книге и о чем умолчали
Владимир Путин в Москве, 26 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool)
Царь собственной персоной — такое название получила книга о Владимире Путине, вышедшая в издательстве BaBook. Ее авторы, основатели российского расследовательского издания Проект Роман Баданин и Михаил Рубин, характеризуют свою работу как справочник или путеводитель по путинской эпохе. В то же время они приводят ряд пикантных фактов о личной жизни диктатора, многие из них, в частности фото младших детей Путина, опубликованы впервые.
NV прочитал книгу, делится с читателями интересными фрагментами и недоумевает: почему авторы только вскользь коснулись главного события в жизни «царя».
А кто писатели?
Для 48-летнего Романа Баданина и 37-летнего Михаила Рубина это первый опыт литературной деятельности. Но за плечами обоих — годы работы в известных медиа страны-помойки. Они вместе трудились в РБК (2014−2016) и утверждают, что тогда это издание было независимым от Кремля. Затем перешли на телеканал Дождь. А в 2018-м основали Проект — интернет-издание, полностью сосредоточенное на журналистских расследованиях.
В 2021 году силовики провели обыски у ведущих авторов Проекта, в том числе вломились к Рубину. Изданию присвоили унизительный статус «иностранного агента». После этого Баданин и Рубин эмигрировали в США, где живут и сейчас.
Проект после небольшого перерыва продолжил существование и отметился серией материалов, которые много цитировали на Западе, например, про здоровье диктатора Владимира Путина и свиту докторов, которые повсюду за ним ездят.
Расследования и интервью разных лет легли в основу книги Царь собственной персоной. Не написать ее было бы ошибкой, сказал на одной из презентаций Баданин: «Сейчас мы находимся в моменте, когда теряем российскую историю и путинскую в частности — не только из-за того, что источники с нами не говорят, потому что мы в эмиграции, а они в Кремле сидят. Помимо этого, существует более широкий масштабный процесс, с которым мы сталкиваемся в нашей работе, — там затирается история в разных видах, затирается интернет, запрещается гуманитарное знание во всех видах. Это же не просто запретили в библиотеках книги или стерли сайты — проходит время, носители живые умирают, у них искажается восприятие, люди просто забывают про то, что это было».
По структуре — это справочник-путеводитель. В конце каждой главы и в эпилоге всей книги авторы пишут, как сложилась жизнь упомянутых персонажей.
«Принципиальное же отличие этой книги от путеводителя состоит в том, что читать ее не увлекательно, а очень тяжело… Погружаться в нее нормальному человеку хотеться не может по той же причине, по какой не может этому человеку хотеться нырнуть в пустоту, которая каким-то сверхъестественным образом составилась из лжи, крови и грязи», — отмечала в рецензии живущая в Германии литературный критик Анна Берсенева.
Брачные игрища
Путин помешан на сексе. К такому выводу подводят авторы читателя, знающего, что диктатор жесток, лишен эмпатии, редко проявляет эмоции, а чувство юмора у него, прямо скажем, специфическое.
«[С самого начала правления] было видно, что Путин интересуется женщинами. Я лично помню пару недвусмысленных ситуаций, когда он проявлял явно мужской интерес к случайным женщинам, — вспоминал в беседе с писателями бывший высокопоставленный чиновник Кремля. — [Супруги] Людмилы вообще никогда не было рядом».
Еще в конце 1990-х будущий глава Кремля вовсю изменял жене, его тогдашней любовницей была Светлана Кривоногих, говорится в книге.
Официально Путины развелись в 2013 году, но авторы книги считают датой «конца семьи» 2004-й. Тогда глава Кремля во время визита в Мексику встретился с приятелем своей молодости, кинорежиссером Игорем Шадханом. Знакомый и вдова Шадхана рассказали журналистам такую историю.
Вскоре Путин стал культивировать образ мачо, а вовсе не семейного человека. Фотосессия 2007 года, где Путин топлес гуляет вдоль сибирской реки и ловит рыбу, была «небывало откровенной»: «О хорошей физической форме российского лидера писали тогда едва ли не все мировые СМИ, но были и те, кто задавался вопросом: какой имидж Кремль хочет создать 54-летнему женатому правителю».
Промискуитет и дети
Имена избранниц стареющего Путина звучали в Кремле регулярно, пишут Баданин и Рубин: то модель, то спортсменка, то балерина, то еще кто-то. «Среди российской элиты — и более широко, в российском обществе — стали циркулировать устойчивые слухи: президент спит со множеством женщин, в основном значительно моложе себя. Депутаты, министры и другие инсайдеры, с которыми мы разговаривали за годы журналистской работы, не раз, понизив голос, рассказывали нам о все новых половых связях», — рассказывают они. История 2010 года выделяется тем, что фавориткой стала несовершеннолетняя гражданка.
17-летняя Алиса Харчева из Королева Московской области снялась в эротическом календаре, который был частью подготовки пропаганды к третьему президентскому сроку Путина.
«Четыре человека, хорошо знакомые с той историей, рассказывают: вскоре помощник Путина позвонил Харчевой и пригласил ее в подмосковную резиденцию главы государства. После первого визита юную красавицу возили к президенту примерно раз в две недели на протяжении года, говорит один из источников: „К свиданию Путина и Алисы мы всякий раз готовили какой-нибудь проект, чтобы она презентовала его Владимиру Владимировичу. Алиса охотно это делала, она чувствовала благодарность за то, что ее познакомили с президентом“».
В 2011-м девушку зачислили студенткой в МГИМО, самый престижный российский вуз, воспитывающий дипломатов. Обычно туда попадают дети богатых родителей или талантливые отличники. Ни к тем, ни к другим Алиса не относилась. «Это награда от Путина», — объяснил авторам осведомленный собеседник.
Спустя два года после фотосессии для календаря Харчева в своих соцсетях опубликовала ко дню рождения Путина новое откровенное фото с эротическим намеком.
«Это придумали те же люди, что и календарь в 2010 году. Но в этот раз что-то пошло не так», — рассказал один из источников. Вскоре Харчева удалила пост, а также скрыла из публичного доступа все свои старые фотографии. Сейчас экс-фаворитка держит студию загара в Москве, она замужем, носит фамилию Ахильгова.
Возможно, у «пошло не так» есть имя и фамилия. Алина Кабаева. Роман гимнастки и будущего военного преступника начался между 2007 и 2011 годами, предполагают Баданин и Рубин.
Здесь все зашло дальше, чем в случае с предыдущими увлечениями Путина. Кабаева стала «царицей», пишут авторы, и родила диктатору двоих сыновей. Именно в книге Царь собственной персоной впервые опубликованы фото Ивана и Владимира. Их официальная фамилия — Спиридоновы, очевидная отсылка к имени деда Путина по отцу, Спиридона Ивановича, работавшего поваром в Кремле.
Врет как дышит
Реальную биографию Путина и его семьи в России «запретили и вымарали из памяти», заявляют писатели. Началось все с запрета раскрывать подробности жизни старших дочерей диктатора, Марии и Катерины. На сайте Кремля было доступно только их детское фото. Когда Баданин в бытность журналистом РБК наткнулся на информацию о том, что некая Катерина Тихонова, возглавившая многомиллиардный проект по реконструкции территории Московского университета, является той самой Катей Путиной, его «сверху» убедили ничего не писать о родстве. Но коллеги из других изданий секрет быстро разгадали.
Табу относительно дочерей действовало с момента прихода Путина в Кремль. «Знающий Путина бывший чиновник объяснял истоки этого запрета так: „Шла чеченская война“. Так что Путин в 2000 году мог вполне правомочно волноваться о безопасности семьи, — сказано в книге. — Штука, однако, в том, что „запрет на личное“ очень скоро зажил своей собственной полноценной жизнью — под прикрытием этого табу разгонялись целые редакции (как в случае с газетой Московский корреспондент, первой написавшей про роман Владимира Путина и Алины Кабаевой)».
В итоге «ранние путинские жизнеописания, где он предстает более или менее обычным человеком, со временем убрали подальше на полку», продолжают авторы. Так, букинистической редкостью стали трилогия Олега Блоцкого о Путине, вышедшая в 2001—2002 годах, а также бестселлер 2000 года От первого лица — Разговоры с Владимиром Путиным.
Один из авторов новой путинианы — Андрей Колесников, бессменный член кремлевского пула с 2000-го и соавтор в От первого лица. Помимо хвалебных книг и статей о диктаторе он запустил журнал Русский пионер, для которого, как утверждалось, в 2015 году написал статью лично Путин. Там есть любопытный эпизод. Путин пишет о матери и отце: «Она осталась жива. И дожила до 1999 года. А он умер в конце 1998-го».
Баданин и Рудин в растерянности: все было наоборот! Первой скончалась Мария Путина, а затем Владимир-старший.
Но и далее «Путин» пишет нечно странное. Будто бы в годы блокады Ленинграда его раненый отец нашел супругу под грудой трупов, которые выносили санитары, понял, что Мария еще дышит, и заставил поднять ее обратно в квартиру. Но в книге От первого лица рассказывалось совсем иное:
— Однажды мама от голода потеряла сознание, думали — она умерла, и ее даже положили вместе с покойниками. Хорошо, что мама вовремя очнулась и застонала. Чудом, в общем, осталась жива. Всю блокаду она провела в Ленинграде. Ее вывезли, когда опасность уже миновала.
— А где был ваш отец?
— Отец в это время воевал.
Ответ очевидный: да, Путин часто врал и фантазировал просто так, без какой-либо причины. Авторы приводят пример: в начале 2024 года «царь» встречался с тщательно отобранными российскими семьями — встреча была посвящена «традиционным ценностям». Он рассказал, что никогда не видел отца пьяным и не слышал от него брани. «Возможно, юный Володя действительно был огражден от насилия и сквернословия в семье, но читателям стоит помнить и тот факт, что мама Путина была с молодости одноглазой, потому что другой глаз папа будущего российского лидера в буйстве выколол ей вилами», — отмечают Баданин и Рубин.
О чем они не пишут
Книга Царь собственной персоной также подробно рассказывает про:
- увлечение Путина религией и мистикой;
- подоплеку Чеченских войн;
- телекиллерство как причину «воцарения» Путина;
- обогащение и жадность «царя» и его свиты;
- персонажей сериала Бандитский Петербург и их реальных прототипов времен работы Путина в мэрии.
И так далее.
Однако по непонятной причине о деле всей жизни диктатора, его идее-фикс — покорении Украины — сказано очень мало. Сама война названа «украинской авантюрой», и подготовка к ней России упомянута мимоходом.
Лишь в одной главе приводится своего рода апокриф. Читателю предлагают поверить, что Путин начал агрессию, выполняя волю отца (!).
В 1999 году Владимир Спиридонович болел раком. Находясь в петербургском онкодиспансере, он якобы высказал сыну, тогда премьер-министру РФ, свои последние пожелания. Среди них — возвращение Крыма, где он в молодости служил на флоте, под контроль России и восстановление советского гимна.
В декабре 2000 года музыку Александра Александрова с новым текстом уже исполняли как гимн России. Что касается Крыма, то после аннексии 2014 года диктатор не раз упоминал о службе отца в Севастополе, его портрет в морской форме он носил во время шествий «бессмертного полка».
Факт в том, что идеологическая подготовка вторжения в соседнюю страну занимала у Путина в последние два десятилетия не меньше времени, чем походы по женщинам или разграбление бюджета. Диктатор подолгу сидел в архивах, выискивая «доказательства искусственности Украины», кремлевские телеканалы дни напролет рассказывали только об Украине, и это, как писала в 2023 году Верстка, «точно была установка с самого верха».
Впрочем, не исключено, что авторы умышленно обходят тему Украины стороной, считает один из рецензентов, российский экономист Константин Сонин, давно живущий на Западе: «Сразу скажу, в чтении этой книги в 2025 году есть некая нереальность. Как будто читаешь не историю, а фэнтези — того же Толкиена. Потому что Путин в истории, это, однозначно, человек, который „у**ал страну об стену“ — начал русско-украинскую войну и привел Россию к жесточайшему кризису. В каком-то смысле это и вовсе неважно, кто он был до и чем занимался во власти — потому что его главное преступление, война, которую он начал, не зависит от того, что с ним было в 1990-е, 2000-е или 2010-е. Но для тех, кому нужно понимать, откуда взялся Путин, как он укреплял свою власть и как дошел до своей черной роли в истории, книга Баданина и Рубина — важный источник информации».