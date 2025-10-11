Секс, ложь и Путин. Что необычного о диктаторе рассказали российские журналисты-эмигранты в новой книге и о чем умолчали

Царь собственной персоной — такое название получила книга о Владимире Путине, вышедшая в издательстве BaBook. Ее авторы, основатели российского расследовательского издания Проект Роман Баданин и Михаил Рубин, характеризуют свою работу как справочник или путеводитель по путинской эпохе. В то же время они приводят ряд пикантных фактов о личной жизни диктатора, многие из них, в частности фото младших детей Путина, опубликованы впервые.

NV прочитал книгу, делится с читателями интересными фрагментами и недоумевает: почему авторы только вскользь коснулись главного события в жизни «царя».

А кто писатели?

Для 48-летнего Романа Баданина и 37-летнего Михаила Рубина это первый опыт литературной деятельности. Но за плечами обоих — годы работы в известных медиа страны-помойки. Они вместе трудились в РБК (2014−2016) и утверждают, что тогда это издание было независимым от Кремля. Затем перешли на телеканал Дождь. А в 2018-м основали Проект — интернет-издание, полностью сосредоточенное на журналистских расследованиях.

В 2021 году силовики провели обыски у ведущих авторов Проекта, в том числе вломились к Рубину. Изданию присвоили унизительный статус «иностранного агента». После этого Баданин и Рубин эмигрировали в США, где живут и сейчас.

Проект после небольшого перерыва продолжил существование и отметился серией материалов, которые много цитировали на Западе, например, про здоровье диктатора Владимира Путина и свиту докторов, которые повсюду за ним ездят.

Расследования и интервью разных лет легли в основу книги Царь собственной персоной. Не написать ее было бы ошибкой, сказал на одной из презентаций Баданин: «Сейчас мы находимся в моменте, когда теряем российскую историю и путинскую в частности — не только из-за того, что источники с нами не говорят, потому что мы в эмиграции, а они в Кремле сидят. Помимо этого, существует более широкий масштабный процесс, с которым мы сталкиваемся в нашей работе, — там затирается история в разных видах, затирается интернет, запрещается гуманитарное знание во всех видах. Это же не просто запретили в библиотеках книги или стерли сайты — проходит время, носители живые умирают, у них искажается восприятие, люди просто забывают про то, что это было».

Роман Баданин / Фото: Roman Badanin / Facebook

Михаил Рубин / Фото: Михаил Рубин / Facebook

По структуре — это справочник-путеводитель. В конце каждой главы и в эпилоге всей книги авторы пишут, как сложилась жизнь упомянутых персонажей.

«Принципиальное же отличие этой книги от путеводителя состоит в том, что читать ее не увлекательно, а очень тяжело… Погружаться в нее нормальному человеку хотеться не может по той же причине, по какой не может этому человеку хотеться нырнуть в пустоту, которая каким-то сверхъестественным образом составилась из лжи, крови и грязи», — отмечала в рецензии живущая в Германии литературный критик Анна Берсенева.

Брачные игрища

Путин помешан на сексе. К такому выводу подводят авторы читателя, знающего, что диктатор жесток, лишен эмпатии, редко проявляет эмоции, а чувство юмора у него, прямо скажем, специфическое.

«[С самого начала правления] было видно, что Путин интересуется женщинами. Я лично помню пару недвусмысленных ситуаций, когда он проявлял явно мужской интерес к случайным женщинам, — вспоминал в беседе с писателями бывший высокопоставленный чиновник Кремля. — [Супруги] Людмилы вообще никогда не было рядом».

Еще в конце 1990-х будущий глава Кремля вовсю изменял жене, его тогдашней любовницей была Светлана Кривоногих, говорится в книге.

«Будущему президенту надо было где-то уединиться с женщиной. В итоге Путин и любовница встретились ( в отсутствие хозяев) в квартире [тогдашнего помощника Путина Игоря] Сечина, и, казалось, все случилось втайне. Но нет, супруга Сечина, подозрительная Марина, уличила мужа в том, что в доме была другая женщина. Сечин, хоть и был, как Путин, офицером-разведчиком, допроса не выдержал и сдал своего начальника. Марина Сечина, недолго думая, рассказала все жене Путина Людмиле».

Официально Путины развелись в 2013 году, но авторы книги считают датой «конца семьи» 2004-й. Тогда глава Кремля во время визита в Мексику встретился с приятелем своей молодости, кинорежиссером Игорем Шадханом. Знакомый и вдова Шадхана рассказали журналистам такую историю.

«На встрече утром в мексиканском отеле были трое — чета Путиных и режиссер. Шадхан втолковывал своему старому знакомому, что страна движется в неправильном направлении, а у Путина проявляются черты автократа. И тут произошло то, чего гость не ожидал. У Людмилы случилась истерика, она начала доказывать супругу, что тот зря пошел на новый президентский срок. Людмила почти ревела. Путин был обескуражен — как и Шадхан. Режиссер покинул отель, понимая, что стал свидетелем сцены, которую не должен был видеть».

Вскоре Путин стал культивировать образ мачо, а вовсе не семейного человека. Фотосессия 2007 года, где Путин топлес гуляет вдоль сибирской реки и ловит рыбу, была «небывало откровенной»: «О хорошей физической форме российского лидера писали тогда едва ли не все мировые СМИ, но были и те, кто задавался вопросом: какой имидж Кремль хочет создать 54-летнему женатому правителю».

Фото: Кремль

Промискуитет и дети

Имена избранниц стареющего Путина звучали в Кремле регулярно, пишут Баданин и Рубин: то модель, то спортсменка, то балерина, то еще кто-то. «Среди российской элиты — и более широко, в российском обществе — стали циркулировать устойчивые слухи: президент спит со множеством женщин, в основном значительно моложе себя. Депутаты, министры и другие инсайдеры, с которыми мы разговаривали за годы журналистской работы, не раз, понизив голос, рассказывали нам о все новых половых связях», — рассказывают они. История 2010 года выделяется тем, что фавориткой стала несовершеннолетняя гражданка.

17-летняя Алиса Харчева из Королева Московской области снялась в эротическом календаре, который был частью подготовки пропаганды к третьему президентскому сроку Путина.

«Четыре человека, хорошо знакомые с той историей, рассказывают: вскоре помощник Путина позвонил Харчевой и пригласил ее в подмосковную резиденцию главы государства. После первого визита юную красавицу возили к президенту примерно раз в две недели на протяжении года, говорит один из источников: „К свиданию Путина и Алисы мы всякий раз готовили какой-нибудь проект, чтобы она презентовала его Владимиру Владимировичу. Алиса охотно это делала, она чувствовала благодарность за то, что ее познакомили с президентом“».

В 2011-м девушку зачислили студенткой в МГИМО, самый престижный российский вуз, воспитывающий дипломатов. Обычно туда попадают дети богатых родителей или талантливые отличники. Ни к тем, ни к другим Алиса не относилась. «Это награда от Путина», — объяснил авторам осведомленный собеседник.

Спустя два года после фотосессии для календаря Харчева в своих соцсетях опубликовала ко дню рождения Путина новое откровенное фото с эротическим намеком.

Фото: Соцсети Алисы Харчевой

«Это придумали те же люди, что и календарь в 2010 году. Но в этот раз что-то пошло не так», — рассказал один из источников. Вскоре Харчева удалила пост, а также скрыла из публичного доступа все свои старые фотографии. Сейчас экс-фаворитка держит студию загара в Москве, она замужем, носит фамилию Ахильгова.

Возможно, у «пошло не так» есть имя и фамилия. Алина Кабаева. Роман гимнастки и будущего военного преступника начался между 2007 и 2011 годами, предполагают Баданин и Рубин.

«Первая дата — это момент, когда 24-летнюю гимнастку без какого-либо опыта вне спорта неожиданно для всех выбрали депутатом Госдумы. Слово „выбрали“ для российского парламента времен Путина не совсем корректно, так как законодательная власть полностью подчинена исполнительной. Депутатами Госдумы становятся те, кого утверждает администрация президента. Так что Кабаеву, как и ряд других депутаток, в парламент отправил Кремль. Этот факт сразу породил фривольные слухи — коллеги Кабаевой по правящей партии Единая Россия уже тогда судачили о связи прославленной гимнастки с президентом. Вторая дата — 2011 год — это время, когда Путин сделал первый доказанный нами дорогостоящий подарок Кабаевой. Он презентовал ей огромные апартаменты на берегу Черного моря, в Сочи».

Здесь все зашло дальше, чем в случае с предыдущими увлечениями Путина. Кабаева стала «царицей», пишут авторы, и родила диктатору двоих сыновей. Именно в книге Царь собственной персоной впервые опубликованы фото Ивана и Владимира. Их официальная фамилия — Спиридоновы, очевидная отсылка к имени деда Путина по отцу, Спиридона Ивановича, работавшего поваром в Кремле.

Врет как дышит

Реальную биографию Путина и его семьи в России «запретили и вымарали из памяти», заявляют писатели. Началось все с запрета раскрывать подробности жизни старших дочерей диктатора, Марии и Катерины. На сайте Кремля было доступно только их детское фото. Когда Баданин в бытность журналистом РБК наткнулся на информацию о том, что некая Катерина Тихонова, возглавившая многомиллиардный проект по реконструкции территории Московского университета, является той самой Катей Путиной, его «сверху» убедили ничего не писать о родстве. Но коллеги из других изданий секрет быстро разгадали.

В 2015 году Тихонову-Путину идентифицировали по фото с танцевальных турниров / Фото: DR

Табу относительно дочерей действовало с момента прихода Путина в Кремль. «Знающий Путина бывший чиновник объяснял истоки этого запрета так: „Шла чеченская война“. Так что Путин в 2000 году мог вполне правомочно волноваться о безопасности семьи, — сказано в книге. — Штука, однако, в том, что „запрет на личное“ очень скоро зажил своей собственной полноценной жизнью — под прикрытием этого табу разгонялись целые редакции (как в случае с газетой Московский корреспондент, первой написавшей про роман Владимира Путина и Алины Кабаевой)».

В итоге «ранние путинские жизнеописания, где он предстает более или менее обычным человеком, со временем убрали подальше на полку», продолжают авторы. Так, букинистической редкостью стали трилогия Олега Блоцкого о Путине, вышедшая в 2001—2002 годах, а также бестселлер 2000 года От первого лица — Разговоры с Владимиром Путиным.

«Но, удалив из общественной памяти одни биографии, их надо было заменить другими. Так произошла еще и смена жанра. Если книжки вроде той, что написал офицер Олег Блоцкий, были похожи на рыцарский роман, то современные — это „жития святого“».

Один из авторов новой путинианы — Андрей Колесников, бессменный член кремлевского пула с 2000-го и соавтор в От первого лица. Помимо хвалебных книг и статей о диктаторе он запустил журнал Русский пионер, для которого, как утверждалось, в 2015 году написал статью лично Путин. Там есть любопытный эпизод. Путин пишет о матери и отце: «Она осталась жива. И дожила до 1999 года. А он умер в конце 1998-го».

Баданин и Рудин в растерянности: все было наоборот! Первой скончалась Мария Путина, а затем Владимир-старший.

Надгробье родителей Путина на Серафимовском кладбище Санкт-Петербурга / Фото: Nonexyst/Wikipedia

«Получается, Путин в одной из своих редчайших статей не просто ошибся в датах кончины собственных родителей, но даже перепутал последовательность, в которой провожал их в последний путь. Вы верите, что человек может не помнить, кто из родителей умер первым? Этот казус, пожалуй, можно объяснить только одним: Путин не писал эту колонку, ее за него набросал сам Колесников или безымянный клерк в Кремле».

Но и далее «Путин» пишет нечно странное. Будто бы в годы блокады Ленинграда его раненый отец нашел супругу под грудой трупов, которые выносили санитары, понял, что Мария еще дышит, и заставил поднять ее обратно в квартиру. Но в книге От первого лица рассказывалось совсем иное:

— Однажды мама от голода потеряла сознание, думали — она умерла, и ее даже положили вместе с покойниками. Хорошо, что мама вовремя очнулась и застонала. Чудом, в общем, осталась жива. Всю блокаду она провела в Ленинграде. Ее вывезли, когда опасность уже миновала.

— А где был ваш отец?

— Отец в это время воевал.

«Стоп, отец либо воевал, либо был в ленинградском госпитале, откуда пришел, чтобы с помощью костылей и крепкой ругани спасти свою жену от жестокосердых санитаров. Что поменялось за годы, прошедшие между двумя этими произведениями за авторством Путина и Колесникова? Как президент России мог узнать столь красочную деталь, как чудесное спасение из груды бездыханных тел? Путины-старшие были уже мертвы, очевидцев не осталось. Кто, как и когда рассказал ему это? Почему, наконец, Путин говорит, что мать жила в Ленинграде „всю блокаду“, если из архивов известно, что ее эвакуировали из окруженного города в июле 1942 года? Неужели Путин врет даже о таких вещах?»

Ответ очевидный: да, Путин часто врал и фантазировал просто так, без какой-либо причины. Авторы приводят пример: в начале 2024 года «царь» встречался с тщательно отобранными российскими семьями — встреча была посвящена «традиционным ценностям». Он рассказал, что никогда не видел отца пьяным и не слышал от него брани. «Возможно, юный Володя действительно был огражден от насилия и сквернословия в семье, но читателям стоит помнить и тот факт, что мама Путина была с молодости одноглазой, потому что другой глаз папа будущего российского лидера в буйстве выколол ей вилами», — отмечают Баданин и Рубин.

О чем они не пишут

Книга Царь собственной персоной также подробно рассказывает про:

увлечение Путина религией и мистикой;

подоплеку Чеченских войн;

телекиллерство как причину « воцарения» Путина;

воцарения» Путина; обогащение и жадность « царя» и его свиты;

царя» и его свиты; персонажей сериала Бандитский Петербург и их реальных прототипов времен работы Путина в мэрии.

И так далее.

Однако по непонятной причине о деле всей жизни диктатора, его идее-фикс — покорении Украины — сказано очень мало. Сама война названа «украинской авантюрой», и подготовка к ней России упомянута мимоходом.

Лишь в одной главе приводится своего рода апокриф. Читателю предлагают поверить, что Путин начал агрессию, выполняя волю отца (!).

В 1999 году Владимир Спиридонович болел раком. Находясь в петербургском онкодиспансере, он якобы высказал сыну, тогда премьер-министру РФ, свои последние пожелания. Среди них — возвращение Крыма, где он в молодости служил на флоте, под контроль России и восстановление советского гимна.

В декабре 2000 года музыку Александра Александрова с новым текстом уже исполняли как гимн России. Что касается Крыма, то после аннексии 2014 года диктатор не раз упоминал о службе отца в Севастополе, его портрет в морской форме он носил во время шествий «бессмертного полка».

Факт в том, что идеологическая подготовка вторжения в соседнюю страну занимала у Путина в последние два десятилетия не меньше времени, чем походы по женщинам или разграбление бюджета. Диктатор подолгу сидел в архивах, выискивая «доказательства искусственности Украины», кремлевские телеканалы дни напролет рассказывали только об Украине, и это, как писала в 2023 году Верстка, «точно была установка с самого верха».

Впрочем, не исключено, что авторы умышленно обходят тему Украины стороной, считает один из рецензентов, российский экономист Константин Сонин, давно живущий на Западе: «Сразу скажу, в чтении этой книги в 2025 году есть некая нереальность. Как будто читаешь не историю, а фэнтези — того же Толкиена. Потому что Путин в истории, это, однозначно, человек, который „у**ал страну об стену“ — начал русско-украинскую войну и привел Россию к жесточайшему кризису. В каком-то смысле это и вовсе неважно, кто он был до и чем занимался во власти — потому что его главное преступление, война, которую он начал, не зависит от того, что с ним было в 1990-е, 2000-е или 2010-е. Но для тех, кому нужно понимать, откуда взялся Путин, как он укреплял свою власть и как дошел до своей черной роли в истории, книга Баданина и Рубина — важный источник информации».