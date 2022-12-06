Кремлевский дуэт. Как бред Медведева играет на руку Путину и верит ли Запад этой игре — американский политолог 6 декабря, 16:16 Дмитрий Медведев (Фото:RussiaActually/Twitter)

Российский диктатор Владимир Путин и бывший президент Дмитрий Медведев в публичной риторике разделили между собой роли «хорошего» и «плохого» полицейского. Эта игра не приносит особых плодов за пределами РФ, но все еще эффективна внутри самой России.

Такое мнение в своей колонке высказывают Александр Мотыль, профессор политологии Ратгерского университета (США) и Деннис Солтис, канадский профессор сравнительной политологии.

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«Когда-то на Западе Медведев считался умеренным человеком и источником надежды на улучшение отношений с Россией. Теперь же он играет роль плохого полицейского при Путине, используя откровенно фашистский язык, по сравнению с которым собственные угрожающие речи российского диктатора кажутся конструктивно умеренными», — поясняют суть умышленной «игры» Кремля Александр Мотыль и его соавтор.

В то время как Медведев вопит, что Москва борется с «сумасшедшими нацистскими наркоманами» в Украине, у западных сторонников которых «слюна течет по подбородку от вырождения», Путин сознательно избегает показаться откровенно неуравновешенным, даже несмотря на часто надуманный характер его публичных заявлений. В отличие от диктаторов двадцатого века, таких как Бенито Муссолини и Адольф Гитлер, которые были печально известны своим бредом и дикой жестикуляцией, возмутительные утверждения Путина, как правило, произносятся тихим и сдержанным тоном, который создает впечатление уравновешенного и вполне рационального политика.

Однако уже привычная игра Путина и Медведева в «хорошего и плохого полицейского» в последнее время терпит неудачу на Западе. «Международные средства массовой информации за последние девять месяцев многое сделали для разоблачения российской лжи и раскрытия неприкрытых имперских амбиций, стоящих за разговорами Москвы о фантомных фашистах и ​​угнетенных меньшинствах. Немногие по-прежнему всерьёз воспринимают запутанные объяснения Путина по поводу вторжения в Украину, кроме идеологических союзников и тех, кто все еще готов поверить в кремлевские заговорщические нарративы», — констатирует Мотыль.

По его словам, более успешной контрастная риторика Путина и Медведева оказалась среди внутренней аудитории. Внутри РФ такая тактика помогла убедить миллионы россиян в том, что кремлевские власти знают, что они делают в Украине. «Многие россияне, выросшие в авторитарной политической культуре, считают экстремизм Медведева эмоционально привлекательным, и их убеждает более взвешенный подход Путина», — сравнивает Мотыль.

Он считает эффект этой стратегии очевидным. «В то время как число погибших россиян в результате вторжения в Украину приближается к 100 000 человек, а российская экономика продолжает катиться вниз, нет никаких признаков какой-либо значительной внутренней оппозиции войне. По мере того, как все больше российских сыновей и мужей возвращаются из Украины в гробах, прочность кремлевского дуэта будет подвергаться дальнейшим испытаниям, но в настоящее время их парная игра представляется весьма эффективной», — заключает американский политолог.

