«Пригожину доверяют больше, чем Шойгу». О зачистке Герасимова, «говнометании» Медведчука и смерти Путина — интервью NV с Вадимом Денисенко 14 февраля, 19:18 Эксклюзив NV Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего (Фото:Vadym Denysenko / Facebook)

Зачем Россия вытащила предателя Виктора Медведчука, как российский генерал Валерий Герасимов начал зачистку ура-патриотов, а также почему Запад решил публично унизить диктатора Владимира Путина, рассказал Вадим Денисенко, руководитель Украинского института будущего.

— Начнем с Виктора Медведчука, которого когда-то называли князь тьмы и темников, когда он на посту руководителя Администрации президента Кучмы пытался рулить украинскими медиа. Сейчас он в России и дал очередное интервью с дикими заявлениями, что якобы у него, у ОПЗЖ и у Шария забрали большинство в Верховной Раде. Порошенко передавал якобы Путину предложение забрать Донбасс. Зачем это Кремлю?

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— В этом случае мы должны говорить о том, что на Медведчука сейчас делает ставку группа Казака-Суркова, вернее, Казака и присоединенного к ним Суркова. То есть это люди, много лет работавшие с Медведчуком. Это люди, которые много лет пробовали через Медведчука лепить некое подобие оппозиции на территории Украины. Им ничего никогда не удавалось.

Сейчас они хотят каким-то образом вернуться в большую политику в Российской Федерации. И единственное, что они придумали сделать, — наступить на такие же грабли, предложить те же вещи, что они предлагали много лет подряд — Медведчук лидер какой-то оппозиции на территории Украины.

Никакой оппозиции он, конечно, создавать не будет, но его единственная задача, единственное, что он будет делать, это заниматься тем, что, простите на слове, «говнометанием». И будет придумывать подобные фейки для того, чтобы благодаря этим фейкам создавать конфликты и скандалы на территории Украины.

— Насколько это поможет Путину сформировать у своего населения мнение, что вот она — настоящая украинская власть. Они любят таскать так называемых украинцев к себе на пропагандистские эфиры. Насколько Медведчук поможет им?

— Помощи особой не будет, потому что даже ура-патриоты понимают, что роль Медведчука в российском провале 24 февраля 2022 года огромна. Мы помним, какая была отрицательная реакция на обмен Медведчука. Мы помним, как многие разные российские политологи, политтехнологи негативно высказывались о Медведчуке.

Но у них нет никого, кто мог бы быть более или менее узнаваемой фигурой, которую они могли бы вытащить и начать ее сейчас тиражировать, как россиянам, так и на территории Украины. Знаете: «за неимением гербовой пишут на простой». Вот это вот и из этого же разряда.

— Путин будет выступать с речью, хочет выйти в публичное поле. Уже есть сообщение, что все депутаты, которые будут на этом «Федеральном собрании», трижды должны сдать тест на COVID-19. Боится каждого микроба, вируса. Что Путин сможет рассказать? Когда уже третий раз за последний год уничтожена 155 бригада морской пехоты, на чем он будет делать акценты? Удастся ли ему показать своему населению какие-нибудь победы?