Когда от Путина отвернутся. Диктатор замечает «угрожающие признаки», возвращение Крыма решит его судьбу — аналитик 9 мая, 15:55 NV Премиум Владимир Путин на приеме в Москве, 9 мая 2023 (Фото:Sputnik/Vladimir Smirnov/Pool via REUTERS)

Статус России и число ее альянсов с каждым днем войны снижаются, а вооруженные силы РФ страдают от неудач, мятежей, огромных потерь и резкой критики. Российский диктатор Владимир Путин, возможно, уже замечает угрожающие признаки этих событий.

Об этом в своей новой колонке пишет Дайан Фрэнсис, редактор канадского National Post, старший научный сотрудник Atlantic Council.

«Мир отворачивается от Путина и его геноцида. Дипломатические компромиссы и тонкости игнорируются, поскольку люди по всему миру продолжают видеть, как Россия разрушает Украину и убивает женщин и детей», — подчеркивает Фрэнсис, напоминая о попытках США предложить Китаю соглашение, одновременно протянув «оливковую ветвь»: помочь положить конец войне в обмен на увеличение торговли и микрочипы.

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