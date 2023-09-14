Ким Чен Ын — олицетворение мечты Путина. Психолог анализирует встречу диктаторов, «российскую педерацию» Пескова и как Шойгу разводит руками 14 сентября, 19:20 NV Премиум Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын встречается с российским диктатором Владимиром Путиным (Фото:KCNA via REUTERS)

Психолог и эксперт по вопросам невербальной коммуникации Валентин Ким в интервью Radio NV анализирует встречу северокорейского и российского диктаторов Ким Чен Ына и Владимира Путина, а также другие казусные ситуации представителей страны-агрессора.

— Услышал интересную мысль от аналитика Евгения Дикого: это не Ким приезжал к Путину, а Путин к Киму. Ведь Ким несколько сотен километров проехался на поезде, а Путин летел к Киму на встречу самолетом из европейской части России во Владивосток. Судя по их поведению, кто к кому приехал? Кто был чьим гостем?

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— Здесь я, пожалуй, соглашусь на 100%. Действительно, имеет огромное значение, кто какой путь должен сделать. Расходы России на этот визит гораздо больше, чем расходы Северной Кореи — надо везти не только Путина бог знает куда, на край земли, а надо везти и оркестр.

— И главу МИД РФ Лаврова с министром обороны России Шойгу. Можно, правда, Шойгу на Лаврова запрячь.

— Можно было таким образом. Но, понимаете, Лавров с Шойгу на себе не привезут роту этого караула, которая встречала северокорейского диктатора. То есть необходимо привезти весь оркестр с собой, что они и сделали. То есть организационные затраты достаточно высокие.

Расстояние тоже имеет значение.

И само поведение Путина во время этой встречи, его готовность совершать такие невербальные знаки огромного уважения — все это является свидетельством того, что на самом деле, действительно, это Путин приехал на визит к Ким Чен Ыну. И это Путин заинтересован в этой встрече гораздо больше, чем Ким Чен Ын.

— А что это у них было за действо с тостами, с каким-то таким заседанием? Это отличается от других встреч российского диктатора с другими лидерами?