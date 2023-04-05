Кабаева, дворцы, спецпоезд. Что стало известно о личной жизни Путина из откровений сотрудника ФСО 5 апреля, 12:30 Дворец Путина в Геленджике из расследования команды Навального (Фото:navalny.com)

Сбежавший из России Глеб Каракулов — капитан Федеральной службы охраны, который до середины октября 2022 года работал инженером в управлении президентской связи — подтвердил, что «дворец Путина» на берегу Черного моря действительно строился для диктатора.

Каракулов пояснил, что сам он служил в подразделении, которое в ФСО называется «выездным» и обеспечивает связью президента и премьер-министра РФ в их рабочих командировках по России и за рубежом. Он участвовал в более чем 180 таких командировках. Однако его коллеги из других подразделений ФСО, который обеспечивают связь президента в остальных случаях, подтвердили многие факты из расследований команды Алексея Навального.

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«Из самого нашумевшего — это дворец Путина. Все там начали спустя неделю [после выхода расследования] пытаться отмазаться, что это какой-то апарт-отель, — напомнил Каракулов. — Естественно, мне тоже захотелось понять. Подошел к нашему сотруднику, моему коллеге. Если я езжу в неподготовленные резиденции, то он ездит и в Сочи, и в Питер на постоянной основе. То есть очень часто там проводит время. И уж он-то точно знает. Тем более он отвечает за радиосвязь и все объекты, которые планируются к посещению, он все их объезжает, проверяет. Я у него спрашиваю: дворец-то — он есть? Он говорит: «Ну да, есть как бы. Туда частенько езжу, связь проверяю».

Глеб Каракулов также подтвердил, что по косвенным признакам сделал для себя вывод о достоверности еще одного расследования команды Навального — о том, что Путину принадлежит одна из самых дорогих яхт в мире, Scheherazade. Он обратил внимание, что в расследовании показывали списки сотрудников ФСО. «И мне несколько фамилий показались ну очень знакомыми. Дело в том, что в командировках через меня проходят списки наших сотрудников. Не только именно наших по связи, а все основные списки. И эти фамилии — не Иванов или Петров, которые бы примелькались. Тут тоже у меня никаких сомнений нет, что это действительно его яхта», — заключил бывший офицер ФСО.

О других яхтах Путна, на которых ему лично приходилось устанавливать связь, Каракулов рассказал, что это «не весельные лодки, это хорошо обставленные двух- или трехпалубные яхты». «Убранство шикарное. Но нужно еще тот факт учесть, что некоторые из них точно находятся на балансе администрации президента. Вот поэтому не все 100% какие-то частные, но за свою бытность я видел их много, особенно на Петербургском экономическом форуме, их там было порядка 20», — добавил он.

А вот спецпоезд, которым передвигается Путин, Каракулову хорошо известен. «Это поезд под президента. Он начал появляться у нас в расписании где-то, наверное, в 2014 или 2015 году», — рассказал капитан управления спецсвязи. По его словам, состав «выглядит как обычный поезд, абсолютно такой же, как и все остальные, серые с красной полосой, поезда РЖД». Каракулов предположил, что Путин пользуется им, «потому что он менее заметный». «Потому что самолеты все отображаются на соответствующих сервисах. А поезд — сколько таких серых поездов? Тем более они нигде не отслеживаются на каком-нибудь информационном ресурсе. Это просто для скрытности», — считает сбежавший сотрудник российской спецслужбы. Он рассказал, что поезд оборудовали спецвязью в 2014—2015 годах, а «часто его начали использовать, наверное, где-то в августе — сентябре 2021 года».

Он также прокомментировал вопросы журналистов о личной жизни диктатора. Информация о внуках президента, по его словам, «не обсуждалась в курилке». «Нет, ну как сказать, не обсуждалось. Обсуждалось про Кабаеву. Что вот вместе живут. Но тоже получается на уровне слухов, в разговоре с сотрудником СБП я услышал, что они живут вместе», — отметил Каракулов. Аналогично шла речь и о совместных детях Путина и Алины Кабаевой: «Это не обсуждалось. Ну точнее, обсуждалось, но это пока слухи, это не то, что я хоть косвенно, но уверенно могу подтвердить».

Глеб Каракулов бежал в октябре из Казахстана, куда приехал во время визита Путина в Астану, где тот принимал участие в нескольких саммитах. 14 октября, в последний день командировки, Каракулов оставил своих коллег и вместе с женой и дочерью улетел в Стамбул.

Центр Досье провел в разговорах с офицером больше 10 часов и узнал, почему он решил уйти из ФСО и покинуть Россию. Каракулов — самый высокопоставленный сотрудник спецслужб с начала полномасштабного вторжения России в Украину, который сбежал из страны и осудил войну. В России Каракулов объявлен в розыск, на него завели уголовное дело о дезертирстве (часть 3 статьи 338 УК РФ). Интервью было записано в конце 2022 года, а опубликовано 4 апреля 2023-го.