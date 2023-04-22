Нашли отличия. На оккупированные территории Украины ездил двойник Путина — Bild
В Кремле заявили, что Путин прибыл на оккупированные территории (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)
Вероятно, что в оккупированный Мариуполь и Херсонскую область ездил не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, пишет немецкий таблоид Bild.
Журналисты заявили, что отличить Путина от его двойников можно по следующим критериям:
- подбородок: иногда выступающий, иногда скошенный;
- рот: иногда узкий, иногда надутый;
- нос: иногда выпуклый, иногда курносый;
- веки: с мешками или без;
- уши: разные мочки, складки, расстояние между глазами и ушами разное.
«Уши невозможно подделать, как и отпечатки пальцев», — говорится в материале.
Журналисты заявили, что, по словам судмедэкспертов, уши и носы на снимках Путина не совпадают.
Таблоид считает, что настоящий Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, а на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области был его двойник.
О новой поездке Путина на оккупированные территории Украины Кремль сообщил утром 18 апреля, не указав, когда именно она состоялась.
Согласно этому сообщению, Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об обстановке на направлениях, в том числе на Запорожском.
Пропагандисты писали, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным.
19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.
В украинской разведке сомневаются, что город посетил настоящий Путин.