Нашли отличия. На оккупированные территории Украины ездил двойник Путина — Bild 22 апреля, 10:10 В Кремле заявили, что Путин прибыл на оккупированные территории (Фото:Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

Вероятно, что в оккупированный Мариуполь и Херсонскую область ездил не российский диктатор Владимир Путин, а его двойник, пишет немецкий таблоид Bild.

Журналисты заявили, что отличить Путина от его двойников можно по следующим критериям:

подбородок: иногда выступающий, иногда скошенный;

рот: иногда узкий, иногда надутый;

нос: иногда выпуклый, иногда курносый;

веки: с мешками или без;

уши: разные мочки, складки, расстояние между глазами и ушами разное.

Видео дня

«Уши невозможно подделать, как и отпечатки пальцев», — говорится в материале.

Журналисты заявили, что, по словам судмедэкспертов, уши и носы на снимках Путина не совпадают.

Таблоид считает, что настоящий Путин встречался с китайским лидером Си Цзиньпином, а на встрече со студентами в МГУ, на похоронах экс-главы Башкирии, в оккупированном Мариуполе и Херсонской области был его двойник.



О новой поездке Путина на оккупированные территории Украины Кремль сообщил утром 18 апреля, не указав, когда именно она состоялась.

Согласно этому сообщению, Путин съездил в штаб группировки войск Днепр и в «штаб Восток» террористической организации «ЛНР». Диктатор заслушал доклады оккупационных военачальников об обстановке на направлениях, в том числе на Запорожском.

Пропагандисты писали, что глава Кремля привез с собой копии икон, которые передал военным.

19 марта российские пропагандисты заявили, что ночью Путин посетил оккупированный Мариуполь. Опубликовали несколько видео, на которых показано, как диктатор ездит по ночному городу и общается с местными жителями.

В украинской разведке сомневаются, что город посетил настоящий Путин.