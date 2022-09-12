Человека хуже Путина уже не будет — советник главы МВД 12 сентября, 19:35 Владимир Путин во время видеовстречи с Совбезом РФ, 9 сентября (Фото:Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS)

Советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в интервью Радио НВ заявил, что во главе России человека, который был бы хуже нынешнего российского диктатора Владимира Путина, уже не будет.

«С точки зрения Украины нам все равно: придет на смену Путину Кадыров или не придет. Хотя он никогда не придет, я гарантирую это», — заявил Денисенко Радио НВ.

Он выразил мнение, что смена Путина при власти откроет окно возможностей для Запада и для мира на то, что придет условный Хрущев, понимающий, что нужно выводить Россию из кризиса.

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«Я не разделяю тревогу западных дипломатов. Хотя понимаю, что это такая устоявшаяся традиция говорить „а что будет, если, не дай Бог, придет еще кто-нибудь похуже“. Худшего, на мой взгляд, [быть] практически не может», — сказал советник главы МВД.

Он также упомянул книгу директора ЦРУ Уильяма Бернса, который рассказывает в ней о преподавателе который его научил «великой мудрости дипломатии»: «ключевая задача дипломатии — не решить вопрос, а контролировать его».

«Исходя из этой доктрины, конечно, лучше видеть Путина. Если говорить о решении вопроса, я считаю, что 100% его нужно менять. И 100% можно говорить о том, что хуже Путина человека уже не будет», — подытожил Денисенко.

В июле журналист-расследователь и руководитель Bellingcat Христо Грозев заявлял, что место Владимира Путина может занять человек еще более помешанный на войне.

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