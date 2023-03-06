Как Майкл Джексон. Путин спит в кислородной камере и построил аналог Неверленда — СМИ 6 марта, 15:02 Плакат на акции, посвящеенной годовщине российского вторжения в Украину в Будапеште, 24 февраля 2023 года (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

Российский диктатор Владимир Путин, стремясь жить вечно, сошел с ума и спит в криогенной кислородной камере, как король поп-музыки Майкл Джексон, пишет Daily Star.

Издание со ссылкой на источники в разведке также сообщило, что в резиденции Путина под Москвой, в которой он живет со своей любовницей-гимнасткой и их детьми, есть аналог Неверленда Майкла Джексона, стоимость которого «много миллионов».

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Один российский инсайдер рассказал в онлайн-чате Telegram: «Теперь Путин официально совсем сошел с ума. У него в особняке есть ультрасовременная криокамера, которая может быть также кислородной камерой… он заходит в нее в этих смехотворных очках, белых перчатках, трусах и носках и думает, что это вылечит его от болезней. Это не так. Они слишком запущены».

Машина Путина находится в спа-центре его особняка на Валдае, где егj 39-летняя любовница Алина Кабаева имеет собсственное отдельное жилье площадью 1200 квадратных метров.

Инсайдеры также рассказали, что у Путина живут швейцарские врачи и дантист, которые следят за его состоянием. Медики пытаются подавить симптомы развивающейся деменции — судороги и неразборчивую речь.

Обычнно медики используют киогенные камеры для ускорения заживления ожогов, но Майкл Джексон, умерший от передозировки наркотиков в 2009 году, использовал такую камеру, чтобы замедлить старение.

Модель, которой пользуется Путин, может работать как криокамера и кислородная камера, благодаря которой ткани его организма насыщаются кисслородом в 15 раз больше обычного.

Источник Daily Star также подтвердил информаццию о том, что игровая площадка в резиденции Путина становится похожей на безумный Неверленд.

Снимки недвижимости, которой пользуется Путин были опубликованы на сайте Проекта, который сообщил, что имеет доказательства того, что там построили детскую картинговую дорожку и две огромные желтые игровые площадки.

Daily Star напоминает, что 3 марта инсайдеры из среды военных соощили, что Путин прикован к постели после нескольких дней, когда он почти не ел и был близок к потере сознания.

