Путин предлагает лишать гражданства «за фейки» об армии РФ — росСМИ 13 ноября, 11:19 Кремлевский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин внес поправку в законопроект принятый в первом чтении. В нем говорится о возможности «за фейки о войне» лишения паспортов РФ, раздавшихся на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает пропагандистское агентство РИА Новости.

«Путин внес поправку в принятый в первом чтении законопроект о возможности лишения приобретенного гражданства. Предлагается лишать гражданства за фейки об армии, ее дискредитацию, участие в нежелательных организациях, призывы к нарушению территориальной целостности. ( 207.3, 280.3, 284.1, 280.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

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По данным пропаганды, кремлевский диктатор дополнил список «преступлений», за которые можно лишать гражданства.

В список вошли:

Распространение фейков о ВС РФ и дискредитация русской армии.

Надругательство над флагом и гербом России.

Участие в деятельности нежелательной организации.

Призывы к сепаратизму.

Посягательство на жизнь государственного деятеля и призывы к экстремизму.

Решение о лишении гражданства может быть принято независимо от того, когда было совершено преступление.

Кроме того, РИА Новости сообщают, что Путин предложил, чтобы ФСБ устанавливала «факты угрожающих действий для безопасности государства, которые могут повлечь за собой лишение гражданства».

«Гражданство РФ прекращается… если гражданин РФ, вступивший в гражданство РФ… совершил действия, создающие угрозу безопасности РФ… независимо от времени совершения действий, создающих угрозу безопасности РФ, и дать выявление факта совершения таких действий», — говорится в поправке.

РФ проводит принудительную паспортизацию на захваченных с 24 февраля территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Оккупанты заставляют людей принимать российское гражданство, запугивая отсутствием выплат.

РФ также начала незаконно выдавать российские паспорта в ОРДЛО в 2019 году.