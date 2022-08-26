«Конечной цели Путин не изменит». Что является главной задачей диктатора в войне против Украины — известный публицист 26 августа, 12:45 Российский диктатор Владимир Путин (Фото:REUTERS/Maxim Shemetov)

Война, которую ведет Россия — это война с целью уничтожения Украины и ее исчезновения с политической карты мира, убежден известный украинский политолог и публицист Виталий Портников.

Такое мнение он высказал в интервью НВ.

«Могут быть разные этапы, однако эту конечную цель Владимир Путин не изменит. Он не успокоится до тех пор, пока не будет выполнена его политическая цель — чтобы бывшие советские республики были присоединены к Российской Федерации. И я так понимаю по высказываниям российских дипломатов, что Россия не только не отказалась от своей цели, а готовится к долгосрочному конфликту вроде сирийского», - полагает публицист.

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Портников убежден, что военные действия в этой ситуации могут быть перемещены на территорию самой России или оккупированных ею территорий – такой сценарий он считает «совершенно реальным».

«То есть война будет носить широкомасштабный характер. Она может быть на большом количестве территорий одновременно и является частью той концепции, которая является главной для Российской Федерации. То есть отвоевание тех территорий, которые, по мнению Владимира Путина, сейчас находятся «под оккупацией западного мира", - объяснил публицист.

По его мнению, для россиян эта война является борьбой за их существование: «Они борются за то, что считают своим государством. И ради этой борьбы они готовы уничтожить все вокруг, потому что так они делали все время – ничего нового не происходит».

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