Показательная самоизоляция. Какую стратегию пытается применить Путин и есть ли у него шансы вернуть инициативу в войне — политолог 12 января, 20:04 Владимир Путин встречает Рождество в кремлевской церкви, 7 января 2023 года (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Новая псевдостратегия Путина направлена на то, чтобы сломить волю украинцев к сопротивлению, однако он не может доверять ни своим генералам, ни своим министрам, пишет политолог и профессор Института исследования мира в Осло Павел Баев в своей колонке для NV.

Баев обращает внимание на показательное одиночество Путина во время православной рождественской службы в кремлевском соборе, которое контрастирует с его попытками продемонстрировать взаимодействие с подчиненными незадолго до Нового года.

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Политолог отмечает, что постановочные спектакли российского диктатора не могут скрыть картину его крайней самоизоляции с самого начала пандемии COVID-19.

«Дмитрий Песков, многолетний пресс-секретарь Путина, объяснил, что здоровье его начальника — вопрос государственной безопасности, поэтому все чрезвычайные меры предосторожности останутся в силе. Однако страхи российского президента ставят под угрозу его способность управлять делами государства, поскольку без его слова не может быть принято ни одно важное решение», – отмечает он.

Стиль руководства Путина Баев называет «отчужденным и претенциозным». По его словам, это проявляется среди прочего «в некомпетентном и губительном управлении войной России против Украины».

Нынешнюю стратегию российского диктатора политолог описывает как попытку превратить войну «в изнурительный тупик», поскольку все его предыдущие стратегии потерпели неудачу.

Информационными неудачами Баев считает и последние заявления Путина. Он напоминает, что его новогодняя речь совпала с украинским ракетным ударом по мобилизованным россиянам в Макеевке, после которого возмущение выражали даже «воинственные «патриотические» блогеры».

А попытке Путина объявить рождественское перемирие, по словам политолога, не поверили настолько, что отказ Киева не разочаровал даже сторонника мирных переговоров президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана.

«Единственным реальным эффектом от инициативы Путина стало освещение глубокого кризиса в Русской православной церкви во главе с патриархом Кириллом, одобрившим вторжение в Украину и, таким образом, взорвавшим свой авторитет среди украинских православных церквей», — отмечает он.

Также фальшивое прекращение огня «подтвердило, что российские войска отчаянно нуждались в передышке и перерывах в интенсивной позиционной войне, которая привела не только к тяжелым потерям, но и к углублению деморализации с российской стороны», считает Баев.

Новую волну мобилизации в России политолог называет «все более необходимой» с учетом необходимости «восстановление способности удерживать неустойчивые оборонительные рубежи и поддерживать дорогостоящие наступательные усилия в битве за Бахмут».

Тем временем "шовинистическая пропаганда уже не может надежно и эффективно гасить реакцию глубоко недовольного общества" и проблема подготовки сотен тысяч мобилизованных, но не желающих воевать мужчин встает все более остро.

«Псевдостратегия Путина, в конечном счете, направлена на то, чтобы сломать волю украинцев к сопротивлению, но этот расчет основывается на полном непонимании общественной силы, которую украинское государство еще может мобилизовать, не говоря уже о настоящем состоянии российского общества в начале еще одного года этой бессмысленной войны», - убежден Баев.

Он напомнил, что украинское сопротивление опирается на постоянную поддержку Запада.

«Удивительное единство и мотивация возглавляемой США коалиции — еще один феномен, который Путин еще должен полностью осознать. Президент России рассчитывал на то, что в ключевых европейских странах будет накапливаться опасение и недовольство, и они не захотят следовать в фарватере США, но президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить Украине боевые бронированные машины AMX-10 RC, которые значительно усилят наступательные возможности Украины. Канцлер Германии Олаф Шольц медлил только сутки, прежде чем объявить о поставках украинской стороне боевых машин пехоты Marder, а президент Джо Байден включил в новый пакет помощи США Украине боевую бронированную машину M2 Bradley. Германия также обязалась предоставить зенитно-ракетный комплекс MIM-104 Patriot в дополнение к запланированной поставке такого же из США», — пишет политолог.

Баев выразил мнение, что следующим шагом после модернизации украинской ПВО будут поставки систем ударного оружия большой дальности, начиная с беспилотников MQ-9 Reaper.

Между тем, российский основной боевой танк Т-14 Армата и все семейство бронетехники на этой платформе сейчас не находятся на полях боев Донбасса из-за остановки производства.

"В результате украинские войска постепенно выигрывают по качеству всех основных систем вооружения, и эта тенденция так же непонятна для российского начальства, как и их неспособность обеспечить преимущество живой силы на поле боя", - констатирует политолог.

Он отметил, что Путин попробовал "устроить большое шоу" и отправил фрегат класса Адмирал Горшков, вооруженный недавно разработанной гиперзвуковой противокорабельной ракетой 3М22 Циркон, в длительный океанский рейд. Однако к стратегическому значению этого рейда скептически отнеслись даже российские военно-патриотические обозреватели.

«Действительно, ни чудо-оружие, ни тактический прорыв не помогут России вернуть себе инициативу в этой войне, которую она планировала выиграть быстро и жестко. Таким образом, Путин может только попытаться заткнуть дыры в своей обороне, надеясь, что надвигающаяся на него волна вдруг каким-то чудом отступит», — заключает Баев.

Также политолог напомнил, что Путин не доверяет ни своим генералам, «умеющим скрывать неудачи, но не умеющим учиться на своих ошибках», ни своим министрам, «прекрасно умеющим манипулировать статистикой, но не умеющим эффективно мобилизовать коррумпированную экономику в пользу военной машины».

Лояльность приспешников Путина слишком демонстративна, чтобы быть настоящей, к тому же они бездарны, поэтому Путин остается одиноким в своем поражении, и его превращенная в инструмент церковь не может его утешить, иронизирует Баев.