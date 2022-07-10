«Путин жаждет переговоров». Представители диктатора полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США и Европу — Климкин

10 июля, 17:54
Эксклюзив НВ
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Дипломат Павел Климкин в эфире Радио НВ рассказал, что российский диктатор Владимир Путин стремится к переговорам и ищет собеседников на Западе.

«В быстроразвивающемся мире они (Россия - ред.) [отделены] от технологий, от реального экспорта и от многих других вещей, поэтому Путин очень желает и жаждет переговоров. Представители Путина разными полутайными и тайными каналами пытаются выходить на США, на Европу и говорить: „Давайте договоримся каким-то образом. Это будет выгодно и для нас, и для вас“. Пугают энергетическим, продовольственным кризисом и еще многим», — отметил Климкин.

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По мнению дипломата, Путин еще больше на необходимости переговоров сфокусируется осенью, поскольку тогда будет для него самый лучший момент – произойдет всплеск цен на энергоносители и продовольствие.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия в Украине вроде бы «всерьез пока ничего не начинала».

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк высмеял Путина, напомнив главе кремлевского режима о потерях, в том числе личного состава - более 30 тысяч человек.

Еще один советник главы ОП Алексей Арестович тоже прокомментировал заявление диктатора: «Не начинали, но уже заканчиваете. Всем этим потугам осталось недолго».

В то же время, эксперты увидели в таких заявлениях диктатора скрытый призыв к началу переговоров. Впрочем, Подоляк в интервью Радио НВ отметил, что «договор с Российской Федерацией сегодня – это отложенная на завтра война», и то, что с РФ пока не о чем говорить.

https://www.youtube.com/watch?v=GLSn5y2Ymco
Редактор: Юлия Козина

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Теги:   США Россия Владимир Путин Европа Кризис Украина-Россия Павел Климкин Переговоры с Россией Радио НВ Продовольственный кризис

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