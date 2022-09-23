Готовится к затяжной войне. Путин планирует увеличить расходы РФ на оборону на 43% - Bloomberg 23 сентября, 21:27 Путин планирует затяжную войну (Фото:Thibault Camus / Pool via REUTERS)

Российский диктатор Владимир Путин планирует потратить на военные нужды в ближайшие два года гораздо больше, чем планировалось изначально, поскольку Россия адаптирует бюджет к потребностям более длительной и все более дорогой войны в Украине, пишет Bloomberg.

Согласно трехлетнему финансовому плану РФ, с которым ознакомился Bloomberg, расходы на оборону превысят первоначальные бюджетные расчеты на следующий год более чем на 43%, а соответствующие категории расходов на национальную безопасность и правоохранительную деятельность возрастут более чем на 40%.

Видео дня

Бюджетные прогнозы изменяются, поскольку приоритеты смещаются в пользу военных. Финансирование же некоторых сфер, в частности защиты окружающей среды, сокращается, пишет издание.



Расходы на «национальную оборону» составляют около 5 триллионов рублей (84 миллиарда долларов), или 3,3% ВВП, занимая второе место по доле расходов в российском бюджете. Больше расходов в РФ планируется только на социальные программы.

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), статья "национальная оборона" в российском бюджете составляет около трех четвертей всех военных расходов и включает финансирование оперативных расходов, а также закупку вооружений.

Финансирование образования и культуры в 2023 году почти не увеличивается, говорится в документе. Расходы на охрану окружающей среды будут примерно на четверть меньше, чем первоначально было запланировано, и составят 0,2% ВВП.

Эти изменения отражают растущую склонность РФ к продолжению развязанной ею войны, которая уже обошлась Украине и России огромной ценой пролитой крови и утраченных ресурсов, пишет Bloomberg.

Серьезные неудачи на поле боя заставили Путина активизировать свои усилия по возобновлению позитивной динамики на этой неделе, когда он объявил о «частичной мобилизации» для призыва до 300 тысяч резервистов, напоминает издание.

В бюджетном плане на призыв в 2023 году заложены расходы почти в 16 млрд рублей, а в 2024—2025 годах — 16,5 млрд рублей ежегодно. Большинство других деталей военных расходов остаются засекреченными, отмечает издание.

По данным SIPRI, отслеживающим глобальную индустрию вооружений, Россия в прошлом году вошла в первую пятерку стран с самыми большими расходами на вооружение.

По оценкам аналитических центров, в 2021 году Кремль увеличил военные расходы на 2,9% до 65,9 миллиарда долларов, что стало третьим подряд годом повышения расходов после падения в 2016-2019 годах.

По прогнозу Bloomberg, первый раунд мобилизации станет одноразовым ударом по объемам производства, который усугубит сокращение российской экономики в этом году до -3,75%. Основная причина – отток рабочей силы, поскольку мобилизация, вероятно, вызовет волну ее утечки за пределы РФ в безопасные места в соседних странах. Это повторение событий февраля 2022 года.

Перенаправление ресурсов и рабочей силы в армию будет истощать находящуюся в рецессии российскую экономику, кроме того, рынок труда РФ уже и так страдает от плохих демографических показателей.

Кроме этого российский бюджет ждут проблемы и из-за обострения противостояния по поставкам Россией энергоносителей в Европу. Согласно бюджетному плану, в 2023-2025 годах ежегодный экспорт трубопроводного газа сократится почти на 40%, при этом поставки сырой нефти несколько возрастут.

Баланс правительства хорошо выдержал кризис, отчасти благодаря прибыли, полученной от повышения стоимости сырьевых товаров. Однако сокращение средств из государственного фонда благосостояния означает, что через два года он уменьшится более чем на 3 триллиона рублей.

Правительству придется компенсировать рост расходов за счет повышения налогов.



Среди других изменений в бюджете также выделят больше денег на «патриотическое воспитание» — программу, включающую исторические выставки, и предусматривающую увеличение расходов на оснащение школ государственной символикой.



Издание напоминает, что правительство РФ одобрило бюджет плана в прошлый четверг, и теперь законопроект должен получить поддержку обеих палат парламента (Госдумы РФ) и быть подписанным президентом. В него еще могут быть внесены изменения, но большинство пунктов вряд ли потерпят серьезные изменения.



Согласно последним прогнозам, дефицит российского бюджета вырастет в следующем году до 2% ВВП с 0,9% в 2022 году. Правительство будет в основном финансировать дефицит за счет долга и резервов. План также предусматривает заимствование до 1 млрд долларов ежегодно в иностранной валюте.



В конце июня Россия объявила дефолт по своим внешним государственным облигациям в результате международных санкций, заблокировавших платежные каналы зарубежным кредиторам после российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.