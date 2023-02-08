Новая угроза Кремлю. Как «вороватый фашизм» Путина ликвидирует российских Z-патриотов — Яковина 8 февраля, 16:16 Эксклюзив NV Российский диктатор Владимир Путин в Волгограде, 2 февраля 2023 года (Фото:Sputnik/Kirill Braga/Kremlin via REUTERS)

Так называемые российские «турбопатриоты» превратились в угрозу кремлевскому режиму и лично Владимиру Путину.

Как российский диктатор и его ручной фашистский режим начинают ликвидировать своих конкурентов в РФ рассказал в эфире Radio NV международный обозреватель Иван Яковина.

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Примечание. Утром 8 февраля стало известно, что боевик и основатель ЧВК Енот Игорь Мангушев умер в больнице оккупированной Кадиевки Луганской области, о чем сообщили российские пропагандистские СМИ.

В Луганской области пару дней назад пока неизвестные попытались убить важного российского боевика Игоря Мангушева по кличке Берег. Ему прострелили голову при пока невыясненных обстоятельствах. Но врачи сказали, что стреляли в него с близкого расстояния под углом 45 градусов сверху в голову, то есть, скорее всего его поставили на колени, приставили к голове пистолет и выстрелили. Но удивительно, конечно, после такого выстрела он остался жив и в критическом состоянии сейчас лежит в реанимации. Дело было где-то в районе города Кадиевка, он же [ранее] Стаханов.

Этот Мангушев садист, фашист, убийца, но он был очень и очень полезен российской армии, прям вот реально полезен российской армии, поскольку именно он наладил в ней эффективную борьбу против украинских тактических разведывательных дронов, а также дронов, сбрасывающих небольшие бомбы на российских военных. От этого самого Мангушева, от его группы под названием Сурикаты было очень много проблем для украинской армии, особенно для тех людей в украинской армии, которые занимаются дронами и их применением.

Но надо сказать, что и для российского командования этот Мангушев, хотя он официально числился капитаном российской армии, он был такой занозой в заднице, если не сказать гвоздем, потому что вместе со своей группой он вообще никого не слушался, никому не подчинялся, делал то, что хотел.

Открыто в своем Telegram дерзил, перечил, резко ругал и Шойгу, и Герасимова, начальника Генштаба и главу Минобороны, и даже Владимира Путина, он там чуть ли не по матушке посылал, говорил, что от этих людей нужно избавляться, что они слабаки, воры и ничтожества, они быстро не могут уничтожить Украину, поэтому нужно их как можно быстрее сбрасывать с поезда, как говорится, и назначать на их места кого-то посвежее и поновее.